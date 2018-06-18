Chelsea’de beklenen oldu… Yüklü bir tazminatla görevine son verildi

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Antonio Conte’nin görevine son verdi. İki sezondur Londra ekibinde görev yapan Antonio Conte’nin sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Chelsea, Antonio Conte’ye tazminat olarak 11 milyon Euro ödedi.

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Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın başında büyük başarılara imza attıktan sonra 2016 yılında Chelsea’nin başına geçen Antonio Conte, ilk sezonunda ‘Maviler’i İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa taşımayı başarmıştı. Bu yıl Chelsea ile birlikte FA Cup zaferi de yaşayan Antonio Conte, ligi beşinci sırada bitirince 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen görevinden alındı.

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Chelsea teknik direktörü olarak 106 maça çıkan Antonio Conte, bu maçlarda 70 galibiyete imza attı. Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, 106 maçta 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Chelsea, Antonio Conte yönetiminde 218 gole imza atarken, 109 da gol yedi. Antonio Conte, Londra temsilcisi ile maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı.