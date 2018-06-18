Sabri Sarıoğlu için transfer iddiası

Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Kayserispor’un, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre; Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Bilal Başakçıoğlu transferlerinin ardından savunma hattına da takviye yapmayı planlayan Kayserispor, 33 yaşındaki sağ bek ile masaya oturdu.

Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon da Kayserispor ile transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak daha sonra tercihini Göztepe’den yana kullanmıştı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve 2001’de profesyonel olan Sabri Sarıoğlu, geçen sezon başında İzmir ekibi Göztepe’ye transfer olmuştu.

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