Meksika taraftarı Rusya’ya gelmek için eşinden izin alamayınca…

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası F Grubu’nda Meksika, ilk maçında Almanya’yı yenerek büyük bir sürprize imza attı. Aldığı galibiyet kadar taraftarlarından da söz ettiren Meksika, Rusya’da adeta bir karnaval havası yaşattı. Yerel kıyafetleri ve büyük şapkaları ile Rusya sokaklarında dolaşan Meksika taraftarları, herkesin ilgi odağı oldu. Meksika taraftarları arasında bir kişi, Rusya’ya gelemese de adından söz ettirmeyi başardı.

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Eşinden izin alamadığı için Dünya Kupası’nı tribünden izleme şansını kaçıran bir taraftar, arkadaşlarının ilginç çözümü sayesinde bedenen olmasa da görüntü olarak Rusya’da yer almayı başardı. Rusya’ya gelemeyen arkadaşlarının maketini yapan Meksikalı taraftarlar, maketi gittikleri her yere taşıyorlar. Böylece eşinin karşı çıkması nedeniyle Rusya’ya gelemeyen taraftar, anı fotoğraflarında bir şekilde yer almayı başardı.