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Manchester United’dan Willian için 60 milyon Euro’luk teklif hazırlığı
Dünyadan Futbol

Manchester United’dan Willian için 60 milyon Euro’luk teklif hazırlığı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Chelsea'de forma giyen Willian'ın transfer edilmesini istediği öğrenildi

18 Haziran 2018 10:55

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Manchester City’nin 19 puan gerisinde 2’nci sırada tamamlayan Manchester United, yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya başladı.

Daha önce Shakhtar Donetks’ten Fred ve Porto’dan Dalot’u kadrosuna katan Manchester, gözünü bir başka Brezilyalı oyuncu Willian’a çevirdi. İngiltere’nin Daily Mail gazetesinin haberine göre Manchester United, Brezilyalı oyuncu için Chelsea’ye 60 Milyon Euro’luk bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

Haberde ayrıca, Willian’ı Premier Lig’e getiren isim olan Jose Morinho’nun eski öğrencisiyle tekrardan çalışmak istediği ifade edildi.

Brezilya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda mücadele eden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Brezilya-İsviçre karşılaşmasına ilk 11’de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Willian, ayrıca geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 55 maçta görev alırken, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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Son güncelleme 11:03 | 18 Haziran 2018
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