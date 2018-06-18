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Hernan Crespo’dan Lionel Messi’ye sert eleştiri
2018 Dünya Kupası Grup D

Hernan Crespo’dan Lionel Messi’ye sert eleştiri

'Tangocular’ın efsane golcüsü Hernan Crespo, “Notum penaltıyı atsa da 6 olurdu. Messi, asla Maradona olamaz” dedi

18 Haziran 2018 07:44

Arjantin, D Grubu'nun açılış maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalırken eleştirilerin hedefinde Lionel Messi yer aldı.

Mavi-beyazlıların eski golcüsü Hernan Crespo, karşılaşmada penaltı kaçıran deneyimli futbolcu için “Ona 10 üzerinden en fazla 5 verirdim. Penaltıyı atsa da notum 6 olurdu. 1986 Dünya Kupası'nı adeta tek başına kazandıran Armando Diego Maradona olamaz. Ne zaman aynı başarıyı elde eder o zaman karşılaştırabiliriz. Takım arkadaşları ona daha fazla yardım etmeliydi. Mesela Di Maria, tek bir pozisyonda bile rakibini geçemedi. Orta saha döküldü” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 07:45 | 18 Haziran 2018
arjantin Hernan Crespo Lionel Messi
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