Hernan Crespo’dan Lionel Messi’ye sert eleştiri

Arjantin, D Grubu'nun açılış maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalırken eleştirilerin hedefinde Lionel Messi yer aldı.

Mavi-beyazlıların eski golcüsü Hernan Crespo, karşılaşmada penaltı kaçıran deneyimli futbolcu için “Ona 10 üzerinden en fazla 5 verirdim. Penaltıyı atsa da notum 6 olurdu. 1986 Dünya Kupası'nı adeta tek başına kazandıran Armando Diego Maradona olamaz. Ne zaman aynı başarıyı elde eder o zaman karşılaştırabiliriz. Takım arkadaşları ona daha fazla yardım etmeliydi. Mesela Di Maria, tek bir pozisyonda bile rakibini geçemedi. Orta saha döküldü” ifadelerini kullandı.

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