FIFA Meksika’ya dava açtı!

FIFA, Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika Milli Takımı'na destek için Rusya'da bulunan Meksika taraftarının davranışları nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu'na karşı işlem başlattı.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da Dünya Kupası'na katılan Meksika Milli Takımı'na destek için Rusya'nın farklı şehirlerinde bulunan Meksika taraftarlarının davranışları ve çıkardığı olaylar nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu'na karşı cezai işlem ve dava açıldığı bildirildi.

İşlemin başlatılmasındaki en büyük gerekçe olarak ise Meksika'nın Almanya ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sırasında tribünlerden homofobik tezahüratlar yapılması gösterildi. Meksika taraftarı Rusya`ya gelmek için eşinden izin alamayınca... Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya'yı yenerek büyük sürpriz yapan Meksika'da taraftarlar büyük ilgi gördü. Ancak bir taraftar var ki eşinden izin alamadığı için Rusya gelemeyince arkadaşları ilginç bir çözüm buldu. İlgili Haberi Oku