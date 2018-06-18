Fenerbahçe’de 30 yaş üzeri futbolcular gözden çıkarıldı

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Sportif Direktörlüğe Damien Comolli'nin getirilmesiyle kadro yapılanmasında da zihniyet değişimine gidiliyor.

Bu durum, takımın yaş ortalamasında kendini gösterecek. Geçen sezon ilk 11'inin yaş ortalaması 30.9'u bulan, kadroda 30 yaş ve üzeri 12 futbolcusu olan Fenerbahçe, kademeli şekilde gençleşmeye gidiyor.

Fernandao'nun 3 milyon dolara Al Wahda'ya satılmasıyla başlayan bu furyada değerini bulan isimlerle yollar ayrılacak.

SADECE VOLKAN KALICI

Comolli, FFP anlaşması nedeniyle kadroda kapsamlı bir değişimin yapılamayacağını belirtip orta ve uzun vadeli bir plan çizdi.

Takımın en yaşlı ismi olan 36'lık Volkan Demirel ile bir yıl daha devam edilecek. Bunun dışında diğer oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek.

Öncelikli olarak Aatif, Kameni ve Skrtel gibi isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. ABD, Çin ve Katar ekiplerinden teklifler alan Valbuena da değerini bulursa satılacak.

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MAAŞTAN DA TASARRUF

BU anlayış, transfer politikasında da belirleyici olacak. Yapılacak transferlerin 22-25 yaş aralığında olması ancak acil bir gereklilik halinde 30 yaş sınırının geçilmesi öngörülüyor. Transfer dönemi sonunda, yeni gelen isimlerin yaş ortalamasının 25 dolayında olması planlanıyor. Gençleştirme çalışmaları, önümüzdeki sezonlarda da sürecek. Böylece maaş bütçesi de üç yıllık dönemde aşağıya çekilecek, ciddi bir tasarruf sağlanacak.

GIULIANO SATIŞ LİSTESİNDE

Geride kalan sezonun en iyi ismi olarak gösterilen Giuliano da satış listesine konuldu. Almanya ve Rusya'dan teklifler alan sambacının en azından 7 milyon Euro'luk maliyetini çıkarması isteniyor. Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini kaybeden futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Volkan Demirel: 36

Carlos Kameni: 34

Mathieu Valbuena: 33

Martin Skrtel: 33

Roberto Soldado: 33

Nabil Dirar: 32

Mehmet Topal: 32

Aatif: 31

Neustadter: 30

Luis Neto: 30

Mauricio Isla: 30