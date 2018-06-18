Fenerbahçe yönetimi UEFA yolcusu!

Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de UEFA ile masaya oturacak. Aziz Yıldırım döneminde yapılan finansal fair-play (FFP) anlaşmasına dair girişimlerde bulunacak sarı-lacivertliler, bu hafta içinde İsviçre'ye çıkarma yapacak.

Başkanlığını Ali koç'un yapacağı ekipte, UEFA Başkanı Caferin ile yakın ilişkileri bulunan Fethi Pekin de yer alacak. FFP anlaşmasının biraz olsun yumuşatılması istenecek. Yönetim, üç yıl içinde yapmayı planladığı projelerini anlatacak. Bugüne kadar yapılanlar, yeni sponsorluklar ve projeler anlatılacak.

Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Semih Özsoy da bu ziyaret hakkında bilgiler verdi. Göreve geldiklerinden beri yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Özsoy, “Önümüzdeki günlerde UEFA'ya gideceğiz. O kadar yoğunuz ki kulüpteki odalarımıza bile oturamadık. Yönetim görev dağılımını dahi yapamadık. Görev dağılımını da bu hafta yaparız” ifadelerini kullandı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yönetimin önceki dönemlere dair başlattığı mali değerlendirme çalışmalarına devam ediliyor. Temmuz ayının sonunda yapılacak yüksek divan kurulu toplantısına kadar kulübün gerçek borcu ve finansal durumu belirlenecek, üyelere ve kamuoyuna açıklama yapılacak.

Fenerbahçe`nin bayramlaşma töreninde Galatasaray Marşı... Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşmada hoparlörden kısa bir süreliğine Galatasaray Marşı çalındı. İlgili Haberi Oku