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Fenerbahçe için Alfredo Morelos iddiası
Fenerbahçe

Fenerbahçe için Alfredo Morelos iddiası

Fenerbahçe’nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.

18 Haziran 2018 10:44

İskoç ekibi Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Birçok İskoç ve Kolombiya medyasının yazdığı habere göre Morelos ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bu oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

21 yaşındaki Morelos, bu sezon İskoçya Ligi'nde oynadığı 31 maçta 14 gol, 6 asistlik bir performans gösterdi. Forvet mevkisinde görev yapan Morelos, aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Kolombiya Milli Takımı'nda U20 formasıyla 6 maça çıkan Alfredo Morelos, milli formayla da 7 gol attı.

18 Haziran 2018 TFF`den `Lefter Küçükandonyadis Sezonu` iddiası için açıklama Süper Lig'de yeni sezona Lefter Küçükandonyadis adının verileceği iddiası üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:46 | 18 Haziran 2018
Alfredo Morelos Fenerbahçe glasgow rangers
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