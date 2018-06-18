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Fatih Terim 13 kişilik kemik kadrosunu belirledi!
Futbol

Fatih Terim 13 kişilik kemik kadrosunu belirledi!

Galatasaray'da UEFA’ya verilecek 21 kişilik liste Süper Lig’e de ölçü olacak. Gelecek planlarına dahil edilmeyen Tarık, Tolga, Ahmet ve Eren’e kulüp bulunacak

18 Haziran 2018 08:29

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Transfer  çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadro planlamasını da belirledi. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi listesine 25 yerine 21 oyuncu yazılabileceğine dair kararının ardından sarı-kırmızılılar, bu durumu Süper Lig'e de yansıtma kararı aldı.

Teknik Direktör Fatih Terim, bu çerçevede kemik kadrosunu belirledi. Sözleşmesi biten oyuncuların yer almadığı ve eldeki isimlerden yeni sezonda değerlendirmek istediği 13 kişilik kadroda, Muslera, Eray, Maicon, Serdar Aziz, Mariano, Linnes, Rodrigues, Belhanda, Selçuk, Feghouli, Fernando, Gomis ve Sinan yer alıyor.

DENAYER VE DONK

Terim , Denayer'ın yeniden kiralanması, Nagatomo'nun bonservisinin alınması Donk ile de yeni kontrat yapılması yönünde onay verdi. Bunun dışında gidecekler de belli oldu. Kurt çalıştırıcı; Tarık, Tolga, Ahmet Çalık ve Eren'i kadrosunda düşünmüyor. Bu isimlere kulüp aranacak, olmazsa yurtiçi transferlerde takasa sokulacak.

17 Haziran 2018 Yuto Nagatomo`dan Galatasaray açıklaması! Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Yuto Nagatomo, transfer açıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

NAGATOMO BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, “İnşallah Nagatomo ile anlaşacağız” açıklaması sosyal medyada “Anlaştık” şeklinde yayılınca sarı-kırmızılı kulüp, kesinleşmiş bir  durumun olmadığını açıklamak zorunda kalmıştı. Bu durum, Japon futbolcuya kadar gitti. Dünya Kupası kampında konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Nagatomo, “Önce anlaşıldığını sonra anlaşmanın olmadığını okuyorum. Bütün bu olaylar benim dışımda oluyor. Ben sadece Dünya Kupası'nı düşünüyorum” diye konuştu.

SADIK’A FORMÜL ARANIYOR

Yeni Malatya'nın başarılı stoperi Sadık Çiftpınar konusunda girişimler başlıyor. 25 yaşındaki oyuncu, UEFA'ya verilecek listede yer alan ‘altyapıdan yetişen' kontenjanına uyuyor. Sadık, 2009-2012 arası sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti. Yönetim, Ahmet Çalık'ı takasla Yeni Malatya'ya önerecek.

Son güncelleme 08:29 | 18 Haziran 2018
fatih terim galatasaray
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