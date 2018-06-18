Dünya şampiyonu Elizabeth Brackett bisikletten düşüp hayatını kaybetti
Amerikalı triatlon şampiyonu gazeteci Elizabet Brackett 77 yaşında bisikletten düşerek öldü.
ABD’de dünya triatlon şampiyonu ve gazeteci 77 yaşındaki Elizabeth Brackett, bisikletten düşerek öldü.
Brackett’in 20 yıldır sunuculuğunu yaptığı “Chicago Tonight” programının yayıncısı WTTW, bisikletten düşerek omurgasını kıran ve komaya giren gazetecinin tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Emmy ödüllü sunucu Bracket, 2009’da Sydney’de kendi yaş grubunda triatlon dünya şampiyonluğunu elde etmişti.
18 Haziran 2018 Rusya`daki gol depreme neden oldu! Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda Meksika'nın attığı gol, sarsıntılara neden oldu. Meksika'nın Almanya karşısında bulduğu gol sonrasında Meksika'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı sarsıntı meydana geldi. İlgili Haberi Oku