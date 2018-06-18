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Dünya şampiyonu Elizabeth Brackett bisikletten düşüp hayatını kaybetti
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Dünya şampiyonu Elizabeth Brackett bisikletten düşüp hayatını kaybetti

Amerikalı triatlon şampiyonu gazeteci Elizabet Brackett 77 yaşında bisikletten düşerek öldü.

18 Haziran 2018 10:06

ABD’de dünya triatlon şampiyonu ve gazeteci 77 yaşındaki Elizabeth Brackett, bisikletten düşerek öldü.

Brackett’in 20 yıldır sunuculuğunu yaptığı “Chicago Tonight” programının yayıncısı WTTW,  bisikletten düşerek omurgasını kıran ve komaya giren gazetecinin tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Emmy ödüllü sunucu Bracket, 2009’da Sydney’de kendi yaş grubunda triatlon dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

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Son güncelleme 10:25 | 18 Haziran 2018
Elizabeth Bracket
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