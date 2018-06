Dünya Kupası G Grubu Analizi: ‘O yıl bu yıl mı?’ grubu!

Mehmet Özen / SKOR

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ilginç gruplarından biri “G”… Bugün bambaşka motivasyonlarla yeni hikayeler yazmaya gelen 4 ülkeyi izlemeye başlayacağız:

Turnuvaya katılma hakkı kazandığı günü milli bayram ilan eden Panama,

‘Futbolun beşiğiyiz' görüşünden “Bu yıl da kazanamayız” totemine dönen İngiltere,

Dünya Kupalarında gruplardan kafasını hiç dışarı çıkaramamış Tunus,

Şanlı tarihi başarmamışlıklarla dolu ‘favori Belçika'…

BELÇİKA

Belçika bol rekorlu bir eleme macerasının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. (43 gol atıp kalelerinde 6 top gördüler) Ama gözleri artık daha yüksekte. Biz Belçika'nın 11.4 milyonluk nüfustan çıkardığı olağanüstü isimlerin niceliğine şaşıradururken Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi isimler olgunluk dönemine girdi bile. Ayrıca takımdaki dünya çapındaki yetenekler 3-5 ile sınırlı değil. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Courtois hala 26 yaşında. Savunmada ise sendika lideri babanın ‘Obama' lakaplı oğlu Kompany öne çıkıyor. Sözünü sakınmayan, soyunma odasında dahi kitap okuyan bir karakter Vincent.

Ancak Dünya Kupası tarihinde final görmemiş (86 yarı finalinde Maradona'ya denk gelmişlerdi) Belçika şeytanın bacağını kıracaksa harika bir sezon geçiren Kevin De Bruyne'un harika kalmasına ihtiyaç var. İngiliz bir annenin fanatik Liverpool taraftarı oğlu olarak büyüyen, İngiltere 98'de Arjantin'e elendiğinde salya sümük ağlayan Kevin'in ilk hedefi Belçika'nın İngiltere'yi grupta geride bırakması olacak. (Kaderin cilvesi)

Bu turnuva artık bazı önemli isimlerin yaşını almaya başladığı yetenekli kadronun son şansı olabilir. Belçika'yı bekleyen en büyük tehlike ise oyuncu/antrenör ilişkileri. De Bruyne'ün açıkça taktik anlamda eleştirdiği teknik direktör Roberto Martinez, “Cengiz Ünderli” Radja Nainggolan'ı kadroya almadığı için de çokça eleştirilmişti. Önceki hoca Marc Wilmots'un sigara içmesine izin verdiği, hatta takımın otelini seçerken uğruna balkonlu oda tutulan ağır tiryaki Nainggolan bu kez bir duman avcısına tosladı. Kestirme başarılar yerine uzun vadeli projeler insanı olan Martinez'in kırmızı çizgileri selefine nispeten çok daha kalın. Tabii orta sahada Witsel, Tielemans, Dembele, Carrasco, Fellaini gibi alternatifler varken prensipli olabilmek bir miktar daha kolay.

Özetle; süper yetenekli ama kırılgan bir ekip Belçika. Kazanma alışkanlığı olmayan bir ülke için fazla baskı altındalar. İlk tökezlemede dağılmamak için Kompany gibi isimlerin liderliğine ihtiyaç duyacaklar. Sıklıkla olduğu gibi sakatlıklar sahada olmasını engellerse kulübede olması da önemli.

İNGİLTERE

İngiltere belki tarihinde ilk kez bir şampiyonaya “Kupayı kaldırmazsak ölürüz biteriz” düşüncesi ile başlamıyor. Öyle ki; Almanya veya Brezilya gibi her Dünya Kupası'nın favorisi olmadıkları fikriyle barışmış görünen İngilizler, takımlarının pozitif bir futbol sergileyip çeyrek finalde elenmesini dahi ‘milletçe alkışlayabilir'.

Bu yeni yeni gelişen olgunluğun altında uzak/yakın tarihli kötü anılar yatıyor. Son 12 büyük turnuvanın 8'inde çeyrek finale bile ulaşamayan İngiltere, bir kez daha beklentiyi yüksek tutup hayal kırıklığına uğramamak için başarının tanımını da takımın iskeletini de yeniden yapmaya karar verdi. Umut vadeden yeni bir iskelet için gereken her şey de mevcut aslında. Takımın başındaki Gareth Southgate bu pozisyona U21 hocalığından terfi eden bir isim. Ve hem Southgate, hem de (abilerinin aksine turnuva kazanmaya alışkın) U20 ve U17 takımlarının şampiyon jenerasyonu, İngiliz kamuoyuna daha önceki ekiplerden çok daha sempatik geliyor.

Öte yandan dünyanın en zengin ve popüler ligine sahip olmak milli takım havuzunu hiç olumlu etkilemiyor. Turnuvanın 32 takım arasındaki en genç 2. ekibine (26) sahip olan İngilizler ayrıca oyuncu başına en az A milli forma giyme frekansına sahip. Gareth Southgate'in aldığı cesur kararların arkasında bir miktar çaresizliğin de yattığını söylemek mümkün.

Çok yıldız ağırlıklı bir ekip değil bu. Belki de takım içinde üzerinde baskı hisseden tek kişi Harry Kane olacak. İnanılmaz bir sezon geçiren Kane, süperstar kategorisindeki tek İngiliz. Kane, Premier Lig'in sonlarına doğru takım arkadaşı Eriksen'in attığı golün kendisine yazılması için resmi bir başvuruda bulunmuş ve gol iştahının yanısıra istatistik iştahını da açık etmişti. Bu olay sonrasında eleştiri ve dalga geçmelerin hedefi olan Harry Kane tüm bu tepkilerden fazlasıyla etkilendi, yapılanları ‘zorbalık' olarak niteledi. Ancak İngiltere Milli Takımı'nın sorumluluğunu ve kaptanlık pazu bandını taşımak çok daha kalın bir deri istiyor. Eğer İngiltere bir sürpriz yapacaksa mental olarak kuvvetli bir Kane'e ihtiyaç var.

PANAMA

Son söyleyeceğimi en baştan diyeyim: Panama turnuvanın en zayıf ekibi olarak kabul ediliyor. Eleme gruplarından eksi averajla çıkıp Kupa'ya katıldılar. Hiçbir oyuncu bu süreçte ikiden fazla gol kaydedemedi. Bu istatistikleri başarısızlık olarak görmek de mümkün tam tersi de.

Ancak Panama'yı rakipleri için korkutucu yapan tam da bu. Zaten kendilerinden beklenenin ötesinde yaşıyorlar. 4 milyonluk nüfuslarıyla 320 milyonluk ABD'yi Kupa dışına ittiler. Tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecekler. Katılma hakkı kazandıkları gün resmi tatil ilan edildi. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Atacakları her korner, her gol tarihe geçecek, alacakları her puan onları ‘kahraman'dan Avengers statüsüne terfi ettirecek. Bu her futbolcunun rüyası olmalı.

Panama'nın başında 1998'de Kolombiya'yı, 2002'de Ekvador'u Dünya Kupası'na götüren Hernan Dario Gomez var. Ama deneyimli teknik adamın CV'sinde Panama ile başardıklarının özel bir yeri olacağı kesin gibi.

Deneyimli teknik adamın Panaması Danimarka ile oynanan hazırlık maçında 1-0 yenilgiye rağmen klasik 3-4-3 dizilişi ile hem savunma disiplini, hem orta saha yaratıcılığı hem de kompakt oyunlarıyla göz doldurdu. Ancak Gomez gruptaki rakipleri İngiltere ve Belçika gibi iki takıma karşı yeni bir taktiği oyunculara empoze etmeye çalışmakta. Panama'nın en az iki karşılaşmada bize oyun içinde 3-5-2'ye evrilebilen bir 5-4-1 izletmesi kuvvetle muhtemel.

Kötü haber ise şu, takımın yıldızı olması beklenen Roman Torres'in sakatlığı nedeniyle yüzde yüzünü sahaya koyması zor gözüküyor. Ama bu küçük sevimli futbol ülkesinin çalacağı her puan için ‘Kanalıma hoşgeldiniz' başlığını şimdiden rezerve ettik. Bekliyoruz, buradayız.

TUNUS

Eleme grubunda mağlubiyet ile tanışmayan Tunus 12 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri döndü. Bu Kuzey Afrika temsilcisinin beşinci Dünya Kupası. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; Türk Milli Takımı biri 10 yaşındaki Franco'nun çektiği kura ile olmak üzere iki kere Dünya Kupası bileti alabildi. Ancak biz büyük turnuvalara katılmaya motive olamasak da bileti aldığımızda (iyi veya kötü) ses getirmeyi biliyoruz. Tunus'ta eksik olan o. Bugüne kadar gruplardan çıkmayı hiç başaramadılar. Bu yıl da tarih mükerrer tarafından uyanacak gibi duruyor.

Tunus için bir iyi bir kötü haber var. İyi haber: Grupta onlardan daha zayıf bir takım var ve puan/puanlar almaları kuvvetle muhtemel. Kötü haber: Takımın en önemli ismi, yıldızı, golcüsü (kısaca Messisi) Youssef Msakni diz sakatlığı nedeniyle turnuvada oynamayacak. Çok seçeneği olmayan Tunus ekibinde artık tüm gözler Rennes'de iyi bir sezon geçiren Wahbi Khazri üzerinde olacak. Güçlü, bitirici ve sinirli bir arkadaş Wahbi.

Teknik Direktör Nabil Maâloul görevi geçen yıl devraldığında rakibe göre 4-2-3-1 veya ofansif bir 4-3-3 oynuyordu. Ancak Kongo ile oynanan eleme karşılaşmasında 5'li savunma ile sahaya çıktılar. İngiltere ve Belçika karşılaşmalarında da bu 5-3-2'yi görmemiz çok olası. Savunmanın önemli isimlerinden Ali Maâloul'un hoca ile bir akrabalığının bulunmadığını da bir not olarak buraya bırakıyorum.

Tunus'un Dünya Kupası'nda merakla beklenen genç yeteneği ise Montpellier'de forma giyen Skhiri. Harika bir sezon geçiren oyuncunun handikapı ise Fransa sınırı dışında hiç sınav vermemesi. Ancak 22 yaşında takımının kaptanlığına yükselen Skhiri'nin mental olarak bu yükü kaldırması bekleniyor.

Üzerinde en çok soru işareti taşıyan oyuncu da Yohan Benalouane. Daha önce Milli Takım çağrılarını (ailevi nedenler göstererek) reddeden Leicester City savunmacısı takım Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanınca bir anda davete icabet etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece bir maçta forma giyse de İngiliz oyuncuları en iyi tanıyan isim de yine kendisi.

SONUÇ

G Grubu Belçika'nın favori, İngiltere'nin yakın bir plase olduğu bir grup. İlk iki ve son iki takım arasındaki güç farkı diğer gruplardan daha belirgin. Ancak gruptan çıkacakların finale doğru giden yoluna (her ne kadar felaket başlasalar da) Almanya ve Brezilya'nın dikilmesi yüksek ihtimal. Bu nedenle İngiltere ve Belçika'nın bu gruptan toplayacağı moral ve momentuma ihtiyacı olacak. Grupta ortaya çıkması muhtemel şişkin istatistiklerle rehavete kapılmamak mecburiyeti ile birlikte…