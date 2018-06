Cristiano Ronaldo’nun alay konusu olan büstü yenisiyle değiştirildi!

Cristiano Ronaldo’nun sosyal medyada fenomene dönüşen büstü, sergilendiği Madeira Havaalanı’nda yenisiyle değiştirildi. “Ronaldo’ya benzemediği için” alay konusu haline gelen büstün İspanya maçının ardından değiştirildiği iddia edilirken yetkililerden değişikliğin zamanı ile ilgili net bir açıklama gelmedi.

Portekizli yıldızın bronz büstünün, yakın çevresinin talebi üzerine kaldırıldığı yerel medyaya yansıdı. Ronaldo’nun kardeşi Hugo Aveiro, yıldız ismin memleketinde Madeira basınına ”Herkes aynı görüşte; bu büst öncekinden çok daha iyi. İspanyol bir heykeltraşın bize verdiği bu büstü beğendik ve öbürünün yerine geçmesine karar verdik” diye konuştu.

Before #WorldCup hat-trick, and after World Cup hat-trick? The much-mocked Cristiano Ronaldo bust at Madeira airport has been replaced by a new likeness of the Real Madrid star pic.twitter.com/hE38L14VVp

— AFP Sport (@AFP_Sport) 18 Haziran 2018