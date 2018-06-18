CANLI | Tunus İngiltere: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor)
Dünya Kupası'nda heyecan Tunus İngiltere maçı ile devam ediyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İngiltere kazanarak iyi ve moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Volgograd'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... 11'de Harry Kane ile İngiltere 1-0 önde. Sassi'nin penaltıdan attığı golle skor 35'te 1-1 oldu. İkinci yarı oynanıyor.
Dünya Kupası’nda 5. günün son maçında turnuvanın iddialı ekiplerinden İngiltere, G Grubu’ndaki ilk maçında Tunus ile bir araya geliyor. Genç bir kadroyla Rusya’ya gelen İngilizler, Tunus karşısında kazanarak tökezleyen favorilere karşı gövde gösterisi yapmanın peşinde. Tunus ise İngiltere karşısında bir sürprize imza atarak turnuvaya yüksek bir moralle giriş yapmanın peşinde. Grubun ilk maçında Belçika, Panama’yı 3-0’la geçti. Volgograd kentinde Volgograd Arena’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Stat: Volgograd Arena
Saat: 21.00
Hakem: Wilmar Roldan
Yayın: TRT 1
Tunus: Hassen, Bronn, S. Ben Youssef, Meriah, Maaloul, F. Ben Youssef, Skhiri, Sassi, Badri, Khazri, Sliti
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Henderson, Trippier, Lingard, Alli, Young, Sterling, Kane 18 Haziran 2018 Dünya Kupası G Grubu Analizi: `O yıl bu yıl mı?` grubu! Dünya Kupası G Grubu'ndaki 4 ülke de yeni hedefler ve hikayeler için Rusya'nın yolunu tuttu. Favori Belçika'da takım ve hoca arasındaki turnuva uyumu grubun kaderini tayin edebilir. İşlerin ters gitmesi halinde ise 'futbol ve sigara' temalı bir tartışma bizleri bekliyor İlgili Haberi Oku