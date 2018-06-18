CANLI İZLE: İsveç Güney Kore maçı izle! (TRT 1 canlı yayın)

Zlatan İbrahimoviç’ten mahrum olan İsveç, Asya ekibi Güney Kore ile mücadele edecek. Maçı izlemek isteyen futbol tutkunları haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın linki ile maçı HD kalitede izleyebilirler. Tarihlerinde 5. kez mücadele edecek İsveç ve Güney Kore Dünya Kupası maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme linki…

İSVEÇ GÜNEY KORE TRT 1 CANLI İZLE

İLK MAÇ 1948’DE

İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948’de İngiltere’nin başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karşı karşıya geldi.

Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.

SON İKİ MAÇ BERABERE

İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore’de oynanan hazırlık karşılaşması oldu.

İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı.

Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005’te ABD’de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005’te Güney Kore’deki mücadele ise 2-2 sona erdi.