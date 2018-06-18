CANLI | İsveç 0-0 Güney Kore

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu’nda yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşıyor…

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MAÇ KADROSU

İlk maç 1948’de

İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948’de İngiltere’nin başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karşı karşıya geldi.

Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İsveç’ten 4 maçta 17 gol

İki takım arasında 1’i resmi, 3’ü özel geride kalan 4 maçta İsveç’in 2 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

İsveç, Güney Kore ile oynadığı 4 maçta 17 gol attı. Güney Kore ise rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

Son iki maç berabere

İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore’de oynanan hazırlık karşılaşması oldu.

İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı.

Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005’te ABD’de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005’te Güney Kore’deki mücadele ise 2-2 sona erdi.