CANLI | İsveç 0-0 Güney Kore
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda, Nizhny Novgorod şehrinde karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili canlı anlatım ve bütün detaylar SKOR'da...
Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu’nda yapacakları maçla tarihlerinde 5. kez karşılaşıyor…
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İlk maç 1948’de
İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948’de İngiltere’nin başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karşı karşıya geldi.
Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.
İsveç’ten 4 maçta 17 gol
İki takım arasında 1’i resmi, 3’ü özel geride kalan 4 maçta İsveç’in 2 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.
İsveç, Güney Kore ile oynadığı 4 maçta 17 gol attı. Güney Kore ise rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.
Son iki maç berabere
İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore’de oynanan hazırlık karşılaşması oldu.
İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı.
Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005’te ABD’de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005’te Güney Kore’deki mücadele ise 2-2 sona erdi.