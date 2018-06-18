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CANLI | Belçika Panama: 0-0 (İlk yarı sona erdi)
2018 Dünya Kupası Grup G

CANLI | Belçika Panama: 0-0 (İlk yarı sona erdi)

Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ilk maçında Belçika ile Panama bir araya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen güçlü Belçika ile mütevazı kadrosuyla tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Panama'yı buluşturacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı sona erdi.

18 Haziran 2018 18:00

2018 Dünya Kupası’nda G Grubu maçlarının ilkinde Belçika ile Panama bir araya geliyor. Genç ve kuvvetli kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Panama’yla Soçi’de Fisht Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Stat: Fisht

Saat: 18.00

Hakem: Janny Sikazwe

Yayın: TRT 1

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

Panama: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Bercenas, Godoy, Gomez, Cooper, Rodriguez, Perez

MAÇ KADROSU

18 Haziran 2018 Dünya Kupası G Grubu Analizi: `O yıl bu yıl mı?` grubu! Dünya Kupası G Grubu'ndaki 4 ülke de yeni hedefler ve hikayeler için Rusya'nın yolunu tuttu. Favori Belçika'da takım ve hoca arasındaki turnuva uyumu grubun kaderini tayin edebilir. İşlerin ters gitmesi halinde ise 'futbol ve sigara' temalı bir tartışma bizleri bekliyor İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:48 | 18 Haziran 2018
2018 Dünya Kupası belçika panama
GÜNÜN MAÇLARI
Belçika
Bugün - 18:00
0
-
0
Panama
İsveç
Bugün - 15:00
1
-
0
Güney Kore
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1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
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Belçika
Dünya Kupası 2018 Grup G 18.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Panama