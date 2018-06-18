CANLI | Belçika Panama: 0-0 (İlk yarı sona erdi)

2018 Dünya Kupası’nda G Grubu maçlarının ilkinde Belçika ile Panama bir araya geliyor. Genç ve kuvvetli kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Panama’yla Soçi’de Fisht Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Stat: Fisht

Saat: 18.00

Hakem: Janny Sikazwe

Yayın: TRT 1

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

Panama: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Bercenas, Godoy, Gomez, Cooper, Rodriguez, Perez

MAÇ KADROSU

Dünya Kupası G Grubu Analizi: `O yıl bu yıl mı?` grubu! Dünya Kupası G Grubu'ndaki 4 ülke de yeni hedefler ve hikayeler için Rusya'nın yolunu tuttu. Favori Belçika'da takım ve hoca arasındaki turnuva uyumu grubun kaderini tayin edebilir. İşlerin ters gitmesi halinde ise 'futbol ve sigara' temalı bir tartışma bizleri bekliyor İlgili Haberi Oku