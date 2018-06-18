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Brezilyalı taraftar Dünya Kupası’nda dolandırıldı
2018 Dünya Kupası Grup E

Brezilyalı taraftar Dünya Kupası’nda dolandırıldı

Dünya Kupası'nda ülkelerini desteklemek için Rusya'ya giden Brezilyalı taraftarlar, ilginç bir şekilde dolandırıldı.

18 Haziran 2018 21:40

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda ilginç bir dolandırıcılık yaşandı. İki Brezilyalı, takip ettikleri bir Brezilya vatandaşıyla iletişim kurdu. Telefonla aradıkları diğer Brezilyalıyı otelin bulunduğu caddeye çağırdı. Caddeye inen Brezilyalıdan pasaportunu isteyen şahıslar, polis olduklarını söyleyerek diğer Brezilya vatandaştan bin 400 dolar talep etti. Brezilyalı taraftara parayı vermezse sınır dışı edileceğini söyleyen dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra caddeden uzaklaştı.

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Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur Brezilyalı, Rus polisine ihbarda bulundu. Rus polisi yaptığı araştırma sonucunda ikisi de 37 yaşında olan diğer Brezilyalıları gözaltına aldı. Dolandırıcı Brezilyalılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Son güncelleme 21:50 | 18 Haziran 2018
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