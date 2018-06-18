Brezilya’da Neymar krizi! Kosta Rika maçında oynamayabilir

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya Milli Takımı’nın yıldızı Neymar’ın, İsviçre maçında maruz kaldığı fauller nedeniyle Kosta Rika mücadelesinde sahaya çıkmama ihtimali olduğu öğrenildi.

Dünya Kupası E Grubu’ndaki ilk maçında İsviçre ile karşılaşan Brezilya, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken yıldız futbolcu Neymar 90 dakika forma giydiği maçta tam 10 kez faule maruz kaldı.

Bu sayı, 1998 Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla Tunus karşısında 11 kez faule maruz kalan Alan Shearer'dan bu yana en yüksek rakam oldu.

Birçok kez acı içinde yerde kalan 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası öncesinde geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve turnuvaya çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmeden katılmıştı.

Rostov Arena’da oynanan maçta Brezilyalı yıldızı durdurmak için sert müdahalelere başvuran İsviçre takımında Valon Behrami adeta Neymar’ı yıldıran isim oldu.

Yüzde 100 hazır olmamasına rağmen Neymar’a takımda şans veren Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite’nin, Neymar’ı daha büyük bir sakatlıktan korumak için Kosta Rika maçında yedek soyundurabileceği ifade edildi.

Maçtan sonra kendisine yapılan sert müdahaleler hakkında konuşan Neymar, “Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Tek yapmam gereken futbol oynamak ya da bunu yapmaya çalışmak. Hakemler faulleri görmek için var. Sanırım bu durum gittikçe normalleşecek. Ama futbolun içinde olan bir şey bu” dedi.

Brezilya gruptaki ikinci maçını 22 Haziran’da Kosta Rika ile oynayacak.

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