Belçika Panama maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2018 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile tarihinde Dünya Kupası’na ilk kez katılan Panama karşı karşıya gelecek. İşte maçın başlama saati hangi kanalda yayınlanacağı ve her iki tajkım hakkında kısa bilgiler…

BELÇİKA PANAMA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Belçika – Panama mücadelesi, bugün Soçi şehrindeki Fisht Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00 de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Panama, ikinci maçını 24 Haziran’da Nizhny Novgorod’da İngiltere ve üçüncü mücadelesini ise 28 Haziran’da Tunus ile yapacak.

Belçika 13. kez Dünya Kupası'nda

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika, 13. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Turnuva tarihindeki en büyük başarısı yarı final olan Belçika, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi alan Belçika, 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü. Belçika'nın, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1998 ile 2002'deki turnuvalarda forma giyen ve 5 gol atan Marc Wilmots.

Panama Dünya sıralamasında 55. sırada

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, dünya sıralamasında 55. basamakta bulunuyor. 2014'te milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı. Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.