Yuto Nagatomo’dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray’ın devre arasında kiraladığı ve bonservisini almak istediği Yuto Nagatomo’dan transfer açıklaması geldi.

“GÖRÜŞMELERDE YOKUM”

Çıkan transfer haberlerine yanıt veren Japon futbolcu, “Önce Galatasaray’ın Inter ile anlaştığını görüyorum, sonra da anlaşmadığını görüyorum. Yaşanan her şey benim için yeni bir haber gibi. Ben görüşmelerde yokum, bu Galatasaray’ı ilgilendiren bir konu.” dedi.

Yuto Nagatomo sözlerini “Ben şu anda Dünya Kupası’nı düşünüyorum. Önemli olan Dünya Kupası” ifadeleriyle tamamladı.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray’ın açıklamasında, “Yuto Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur. Oyuncu ve Inter kulübüyle herhangi bir anlaşma olması halinde transfer, resmi internet sitemiz ve tüm yayın organlarımız tarafından taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna duyurulacaktır.” ifadeleri yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ: “INTER İKİ KATINI İSTEDİ”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nagatomo transferiyle ilgili son açıklamasında, “Nagatomo çok değerli bir insan. Transfer politikasında sadece oyun kimliğine bakmıyoruz, kişiliğe de bakıyoruz. Kendisini yere atan, sahtekar futbolcu istemiyoruz. Bizim Nagatomo için verdiğimiz rakam verebileceğimiz en yüksek rakamdır. İsteğimizi İtalyanlar da hissetti. Neredeyse bizim verdiğimizin iki katı kadar karşımıza çıktılar. Pek hoş olmayan şeyler yapıyorlar. Onların yanıtını bekliyoruz artık. Nagatomo açık ve net bir şekilde sadece Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray`dan Yuto Nagatomo açıklaması Galatasaray Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklama ile Yuto Nagatomo transferinde henüz bir anlaşma sağlanmadığını duyurdu. İlgili Haberi Oku