Rusya’da taksi taraftarların arasına daldı: 1’i ağır 8 yaralı

SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’nın düzenlendiği Rusya’da korkunç bir kaza yaşandı. Moskova’da iki Meksika taraftarının da bulunduğu kalabalığın arasına dalan taksi 8 kişiyi yaraladı.

Kızıl Meydan yakınlarında yaşanan olayda, trafikte seyreden taksi bir anda kaldırımda bulunan kalabalığın üzerine hızlı şekilde aracı sürüyor. İki Meksikalı taraftarın yer aldığı kalabalıkta 8 kişiyi yaralayan Kırgız asıllı taksi şoförü kendisine saldıranlardan kurtulmak için olay yerinden kaçıyor.

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, “Taksiyle hoş olmayan bir olay yaşandı. Sürücü aracın kontrolünü kaybetmiş” ifadelerini kullanırken Moskova polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralıların kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada 7 kişinin durumunun iyi olduğu ancak bir kadın yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Meksika Büyükelçiliği’nen yapılan açıklamada, iki Meksikalı kadının kazaya karıştığı ifade edilirken yaralılar arasında Rus ve Ukrayna vatandaşlarının da olduğu ifade edildi.