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Muhteşem Federer!
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Muhteşem Federer!

İsviçreli Federer, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde Kanadalı Raonic'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Federer bu şampiyonlukla Rafael Nadal'ı geçerek dünya sıralamasında zirveye oturmaya da hak kazandı.

17 Haziran 2018 17:04

Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic’i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık’ta ilk şampiyonluğunu yaşadı.  Federer, Avustralya Açık ve Rotterdam Açık’ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Federer, yarın açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal’ı geçerek zirveye yükselecek.

Son güncelleme 17:04 | 17 Haziran 2018
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