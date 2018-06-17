Meksika ilk yarıda Almanya’yı şut bombardımanına tuttu

2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşan Meksika, ilk yarıda fırtına gibi bir futbol sergilerken çektiği 10 şutla rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu.

Son şampiyon Almanya’nın savunmada büyük boşluklar verdiği ilk yarıda Meksika rakip kaleye tam 10 şut çekmeyi başardı.

Bu sayı, Almanya’nın 1994’teki Güney Kore karşılaşmasından bu yana kalesinde gördüğü en fazla şut sayısı olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası’nda son beş açılış maçında yenilgi yüzü görmeyen Meksika, maçın 35. dakikasında Lonzano’nun attığı golle soyunma odasına 1-0 öne girmeyi başardı.

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