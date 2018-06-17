Maradona Rusya ve taraftarlardan özür diledi

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in İzlanda karşısındaki maçı izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona hem seyirciden hem taraftardan tepki çekmişti. Rusya'da stadyumlarda, parklarda, kamu alanlarında sigara içmenin cezası bulunuyor. Rusya tarafından ceza işlemi yapılmadan Maradona özür mesajı yayınladı.

Rusya'da bulunan stadyumlarda tütün mamulü kullanmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyen Maradona, “Arjantinliler için önemli ve zor bir maçtı. Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda tütün mamullerinin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum. Arjantin'in bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden daha fazla destek verelim” ifadelerinde bulundu.

Arjantin-İzlanda maçına Diego Maradona damgası! Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, İzlanda maçını tribünden takip edenler arasındaydı. Maradona'nın gözlükleri ise olay oldu. İlgili Haberi Oku