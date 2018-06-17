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MAÇ ÖZETİ: Brezilya İsviçre özeti izle! Brezilya İsviçre 1-1!
2018 Dünya Kupası Grup E

MAÇ ÖZETİ: Brezilya İsviçre özeti izle! Brezilya İsviçre 1-1!

Dünya Kupası favorilerinden Brezilya ilk maçında aradığını bulamadı. İsviçre karşısında baskılı oyunun rağmen savunmayı geçmekte zorlandı, maçın 1-1 sona ermesine razı oldu. Heyecanın hiç eksik olmadığı, Brezilya İsviçre maç özeti haberimizin içerisinde ulaşabilirsiniz.

17 Haziran 2018 23:14

2018 Dünya Kupası’na favori olarak başlayan Brezilya ilk maçında İsviçre karşısına çıktı. Maçın başlangıcından itibaren rakibine karşı gol şansları bulan Brezilya’da 20. dakikada Coutinho muhteşem bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İsviçre’nin sert ve defansif futboluyla karşılık verdiği maçta 50. dakikada buldukları kornerden Zuber kaydetti. Durumun eşitlenmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Brezilya tüm çabalarına rağmen ikinci golü bulamayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler aşağıdaki bağlantıdan, yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren, Brezilya İsviçre maç özetini izleyebilirsiniz…

BREZİLYA İSVİÇRE ÖZET İZLE

BREZİLYA İSVİÇRE İLK 11

Brezilya: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İsviçre: Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Lichtsteiner, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Shaqiri, Seferovic

Son güncelleme 23:14 | 17 Haziran 2018
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0
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
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Brezilya
Dünya Kupası 2018 Grup E 17.06.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
İsviçre