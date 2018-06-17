MAÇ ÖZETİ: Brezilya İsviçre özeti izle! Brezilya İsviçre 1-1!

2018 Dünya Kupası’na favori olarak başlayan Brezilya ilk maçında İsviçre karşısına çıktı. Maçın başlangıcından itibaren rakibine karşı gol şansları bulan Brezilya’da 20. dakikada Coutinho muhteşem bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İsviçre’nin sert ve defansif futboluyla karşılık verdiği maçta 50. dakikada buldukları kornerden Zuber kaydetti. Durumun eşitlenmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Brezilya tüm çabalarına rağmen ikinci golü bulamayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler aşağıdaki bağlantıdan, yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren, Brezilya İsviçre maç özetini izleyebilirsiniz…

BREZİLYA İSVİÇRE ÖZET İZLE

BREZİLYA İSVİÇRE İLK 11

Brezilya: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İsviçre: Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Lichtsteiner, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Shaqiri, Seferovic