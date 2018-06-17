MAÇ ÖZETİ: Almanya Meksika özeti izle!
Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Almanya'ya Meksika'dan büyük sürpriz geldi. Heyecanın 90 dakika boyunca hiç eksik olmadığı maçta Meksika Almanya'yı 1-0 yenmeyi başardı. Almanya Meksika maçı özeti haberimizin içerisinde bulunuyor.
17 Haziran 2018 19:52
Turnuvanın en büyük favorisi, son şampiyon Almanya ilk maçında Meksika karşısında büyük bir şok yaşadı. Maç boyunca iki tarafın da karşılık gol pozisyonları bulduğu karşılaşmada 35. dakika Lozano Meksika’yı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma Meksika’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte, Almanya Meksika maç özeti…
Son güncelleme 19:52 | 17 Haziran 2018
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
OGP
1 İran
1 1 3
2 Portekiz
1 0 1
3 İspanya
1 0 1
4 Fas
1 0 0
OGP
1 Fransa
1 1 3
2 Danimarka
1 1 3
3 Avustralya
1 0 0
4 Peru
1 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
0 0 0
3 İsviçre
0 0 0
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 Meksika
1 1 3
2 İsveç
0 0 0
3 Güney Kore
0 0 0
4 Almanya
1 0 0
OGP
1 Belçika
0 0 0
2 Panama
0 0 0
3 Tunus
0 0 0
4 İngiltere
0 0 0
OGP
1 Polonya
0 0 0
2 Senegal
0 0 0
3 Kolombiya
0 0 0
4 Japonya
0 0 0
İDDAA
Brezilya
Dünya Kupası 2018 Grup E 17.06.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
İsviçre