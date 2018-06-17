MAÇ ÖZETİ: Almanya Meksika özeti izle!

Turnuvanın en büyük favorisi, son şampiyon Almanya ilk maçında Meksika karşısında büyük bir şok yaşadı. Maç boyunca iki tarafın da karşılık gol pozisyonları bulduğu karşılaşmada 35. dakika Lozano Meksika’yı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma Meksika’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte, Almanya Meksika maç özeti…

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