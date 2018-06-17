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MAÇ ÖZETİ: Almanya Meksika özeti izle!
2018 Dünya Kupası Grup F

MAÇ ÖZETİ: Almanya Meksika özeti izle!

Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Almanya'ya Meksika'dan büyük sürpriz geldi. Heyecanın 90 dakika boyunca hiç eksik olmadığı maçta Meksika Almanya'yı 1-0 yenmeyi başardı. Almanya Meksika maçı özeti haberimizin içerisinde bulunuyor.

17 Haziran 2018 19:52

Turnuvanın en büyük favorisi, son şampiyon Almanya ilk maçında Meksika karşısında büyük bir şok yaşadı. Maç boyunca iki tarafın da karşılık gol pozisyonları bulduğu karşılaşmada 35. dakika Lozano Meksika’yı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma Meksika’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte, Almanya Meksika maç özeti…

ALMANYA MEKSİKA ÖZET İZLE

Son güncelleme 19:52 | 17 Haziran 2018
almanya Almanya Meksika meksika özet özeti
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Dünya Kupası 2018 Grup E 17.06.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
İsviçre