La Liga’ya yükselen son takım belli oldu!

İspanya 2. Lig’de play-off finalinde Valladolid ile Numancia bir araya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0’lık skorla kazanan Real Valladolid, rövanşta konuğu Numancia ile 1-1 berabere kalarak adını La Liga’ya yazdırdı.

Normal sezonu 5. sırada noktalayarak play-off biletini alan Valladolid, yarı finalde Sporting Gijon ve finalde de Numancia’yı alt etti. Valladolid, Rayo Vallecano ve Huesca’nın ardından La Liga biletini alan son takım oldu. Real Madrid`in yeni hocası Julen Lopetegui gözyaşlarını tutamadı Real Madrid ile anlaştığı için İspanya Milli Takımı'ndan gönderilen Julen Lopetegui, imza töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. İlgili Haberi Oku