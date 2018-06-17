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La Liga’ya yükselen son takım belli oldu!
Futbol

La Liga’ya yükselen son takım belli oldu!

İspanya'da Rayo Vallecano ve Huesca'nın ardından La Liga'ya yükselen son takım Real Valladolid oldu. Play-off finalinde Numancia'yı deviren Valladolid, La Liga'da 2013-2014 sezonunu 19. bitirerek küme düşmüştü.

17 Haziran 2018 00:09

İspanya 2. Lig’de play-off finalinde Valladolid ile Numancia bir araya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0’lık skorla kazanan Real Valladolid, rövanşta konuğu Numancia ile 1-1 berabere kalarak adını La Liga’ya yazdırdı.

Normal sezonu 5. sırada noktalayarak play-off biletini alan Valladolid, yarı finalde Sporting Gijon ve finalde de Numancia’yı alt etti. Valladolid, Rayo Vallecano ve Huesca’nın ardından La Liga biletini alan son takım oldu. 16 Haziran 2018 Real Madrid`in yeni hocası Julen Lopetegui gözyaşlarını tutamadı Real Madrid ile anlaştığı için İspanya Milli Takımı'ndan gönderilen Julen Lopetegui, imza töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:09 | 17 Haziran 2018
ispanya la liga Numancia Real Valladolid
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