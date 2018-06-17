Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek Kosta Rika Sırbistan E grubu açılış maçında 3 puan savaşı verecek. Brezilya ve İsviçre ile aynı grupta yer alan iki takımın da Sambacıların ardından grupta ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor. Brezilya maçı öncesinde avantaj elde ederek 3 puan kazanmak isteyen iki ekibin maç sonucu merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise, Kosta Rika Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KOSTA RİKA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçında Kosta Rika ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. 17 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’de Samara Arena’da oynanacak maçı Senegalli hakem Malang Diedhiou yönetecek, yardımcılıklarını ise Djibril Camara ve El Hajdi Samba yapacak. Kosta Rika-Sırbistan maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

KOSTA RİKA 5. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Kosta Rika, Rusya’nın ev sahipliği yaptığı turnuva ile birlikte 5. Dünya Kupası heyecanını yaşayacak. FIFA dünya sıralamasında 25. basamakta bulunan Kosta Rika, geçmişte katıldığı 4 Dünya Kupası’nda 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan Kosta Rika, 4 beraberlik yaşarken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 17 gol atan Orta Amerika ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü.