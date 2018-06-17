İşte Serie A biletini alan son takım!

İtalya Serie B’de play-off finalinde Frosinone ve Palermo bir araya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-1’lik skorla kaybeden Frosinone evinde 2-0 kazandı ve adını Serie A’ya yazdıran son takım oldu.

Normal sezonu 3. sırada noktalayan Frosinone yarı finalde Cittadella’yı finalde ise Palermo’yu alt etmeyi başardı. Empoli ve Parma Serie A’ya direkt olarak yükselmişti.

Frosinone Serie A’da tarihinde ikinci sezonunu oynayacak. Daha önce 2015-2016 sezonunda Serie A’da mücadele eden takım sezonu 19. sırada noktalayıp küme düşmüştü.

La Liga`ya yükselen son takım belli oldu! İspanya'da Rayo Vallecano ve Huesca'nın ardından La Liga'ya yükselen son takım Real Valladolid oldu. Play-off finalinde Numancia'yı deviren Valladolid, La Liga'da 2013-2014 sezonunu 19. bitirerek küme düşmüştü. İlgili Haberi Oku