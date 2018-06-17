İlkay Gündoğan’ın aracına saldırı!

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılan Almanya Milli Takımı’nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan’ın aracına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre; Almanya’nın Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçı öncesi 7 Haziranda Köln kentinde ikamet eden İlkay Gündoğan’ın otelde konakladığı sonrada Stuttgart plakalı aracına saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı nedeniyle camları kırılan ve fiziksel hasar alan araçta hırsızlık vakasına rastlanmadığı, Manchester Cityli futbolcunun olayının araştırılması için savcılığa giderek şikayette bulunduğu kaydedildi.

Müfettişler tarafından yürütülen soruşturmada kamera kayıtlarının incelendiği ve olayın arka planında siyasi nedenler olmasından şüphelendiği belirtildi.

Haberlerde, daha önce de İlkay’ın amcası İlhan ve kerdeşi İlker’in de yakın bir dönemde Gelsenkirchen kentindeki bir restoranda saldırıya uğradığı iddia adildi.

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