Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong’dan görülmemiş taktik!

Dünya Kupası’nda F Grubu’nda mücadele eden ve ilk maçta pazartesi günü saat 15.00’te İsveç’le karşılaşmaya hazırlanan Güney Kore’de Teknik Direktör Shin Tae-yong, düzenlenen basın toplantısında ilginç bir açıklamada bulundu. Tae-yong, antrenmandaki oyuncularına 4 farklı forma numarası koyarak antrenmanı izleyen gözlemcileri şaşırttığını ifade etti.

Tae-yong ilginç planını şöyle aktardı: “İdmanlarımızı izleyen İsveç teknik heyetinin görevlendirdiği gözlemcilerin kafasını karıştırmak için oyuncuların formalarına 4 farklı forma numarası koyduk. Zaten Avrupalılar oyuncularımızı yüzlerinden ayırt edemez.”

Meksika ilk yarıda Almanya`yı şut bombardımanına tuttu Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan Almanya kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. İlk yarıda kalesinde 10 şut gören Almanya, 1994'teki Güney Kore maçından beri ilk kez kalesinde bu kadar fazla şut gördü İlgili Haberi Oku