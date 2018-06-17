Fenerbahçe’nin bayramlaşma töreninde Galatasaray Marşı…

Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sarı-lacivertli kulübün çeşitli branşlarından sporcular katıldı. Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Umarım sağlıklı, huzurlu, neşeli, mutluluk ve sarı-lacivert başarılar içinde nice bayramlar yaşarız. Babalar Günü’nü de ayrıca kutluyorum. Çocuklarınızla nice babalar günü yaşamanızı temenni ediyorum. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz sıcak ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

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Faruk Ilgaz Tesisleri’ne gelenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Ali Koç, yaklaşık 2 saat boyunca katılımcılarla bayramlaşırken çocuklarla da yakından ilgilendi.

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Öte yandan bayramlaşma töreni sırasında video paylaşım sitesi üzerinden salonda Fenerbahçe marşları çalınırken çalma listesine Galatasaray Marşı karıştı. Görevlilerin kısa sürede müdahalesi sonrasında Galatasaray marşı kapatıldı. Ardından Fenerbahçe Marşı, daha yüksek sesle salona verilmeye başlandı.