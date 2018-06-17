Fenerbahçe’de son dakika Phillip Cocu gelişmesi!

Fenerbahçe’de Phillip Cocu isminin yeni teknik direktör olarak resmiyet kazanması için gün sayılıyor.

beİN Sports’un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, İstanbul’a gelerek bir dizi görüşmede bulunan cocu’nun menajeri Rob Jansen ile her konuda anlaşma sağladı.

Jansen, sarı – lacivertliler ile oldukça pozitif geçen görüşmede deneyimli teknik adamın kontratı konusunda hukuksal açıdan son düzenlemeleri yaptığı öğrenildi.

PSV Eindhoven ile 2019 yılına kontratı bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcıya imza attırmak için uğraşan Fenerbahçe, Hollanda kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı lacivertli yönetimin, bir miktar tazminat ödeyerek bu sorunu da ortadan kaldırdıktan sonra Cocu ismini önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Pierre van Hooijdonk`tan Fenerbahçe ve Cocu açıklaması PSV Eindhoven takımını üç kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Phillip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Hollanda basını, bu gelişmeyi konuşurken bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Pierre van Hooijdonk, Cocu ve Fenerbahçe için flaş bir açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

PSV İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

beINSPORTS HABER”in ulaştığı kaynaklar doğrultusunda PSV Eindhoven yönetimi de Fenerbahçe’nin Phillip Cocu ile ilgilendiği haberlerini doğruladı. Henüz resmi olarak biten birşey olmadığını belirten hollanda kulübünün yetkilileri Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Bir süredir tatilde bulunan Phillip Cocu’nun da Fenerbahçe maçlarını izleyerek, ön hazırlık yapmaya ve takım hakkında bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Cocu’nun yardımcılığı için adı geçen Dirk Kuyt’ın tercihini yeni göreve başladığı Feyenoord genç takımından yana kullanacağını sarı lacivertlilere ilettiği belirtildi. 47 yaşındaki çalıştırıcının, asistanlığını tıpkı PSV’de olduğu gibi Van der Weerden’in yapacağı kaydedildi.

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