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Euroleague’in 16 takımı belli oldu
Basketbol

Euroleague’in 16 takımı belli oldu

Almanya Ligi’nde Bayern Münih’in şampiyon olmasıyla 2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de mücadele edecek 16 takım belli oldu. Ligde Türkiye’den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak.

17 Haziran 2018 15:23

THY Euroleague'de 2018-2019 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.

Son olarak Almanya Ligi'nde finalde Alba Berlin’i 3-2 ile geçen Bayern Münih, Euroleague için son bileti kaptı. Euroleague'de gelecek sezon Türkiye'den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak. En faza ise 4 takımla İspanyol ekipleri olacak.

2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de yer alacak ekipler şöyle:

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka

İspanya: Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Gran Canaria

Yunanistan: Olimpiakos, Panathinaikos,

Rusya: CSKA Moskova, Khimki Moskova

İsrail: Maccabi Tel Aviv

Karadağ: Buducnost

Litvanya: Zalgiris Kaunas

İtalya: Olimpia Milano

Almanya: Bayern Münih

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Son güncelleme 15:23 | 17 Haziran 2018
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