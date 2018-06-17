Dünya Kupası F Grubu Analizi | Sıradaki; ‘1’ numara!

SKOR ANALİZ – ALİCAN ÖZCAN

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın en önemli favorilerinden Almanya’nın yer aldığı F Grubu’nda, futbolseverleri ilginç bir çekişme bekliyor. Son şampiyon Almanya’nın favori gösterildiği grupta Meksika, İsveç ve Güney Kore arasında hangi ülkenin ikincilik yarışını önde tamamlayacağı merak konusu…

Son şampiyon unvanıyla 2018 Dünya Kupası’nda sahne alacak olan Almanya, F Grubu’nda Güney Kore, Meksika ve İsveç ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Gruptaki ilk maç 17 Haziran’da Luzhiki Stadı’na Almanya ve Meksika arasında oynanacak. 18 Haziran’da ise İsveç ve Güney Kore’nin Nizhny Novgorod Stadı’nda yapacağı maçla ilk maçlar tamamlanmış olacak.

Turnuvanın kilit maçı ise 27 Haziran’da oynanacak olan Meksika-İsveç karşılaşması olacak. Almanya’nın favori olduğu grupta, ikinci sırayı almak için yarışacak ekiplerden Meksika ve İsveç’in en güçlü adaylar olduğu bir gerçek.

Bu da son 16’ya kalma yolunun iki ülke arasına oynanacak mücadeleden geçtiği anlamına geliyor. Ancak her şeye rağmen Güney Kore’nin de bu çekişmede söz sahibi olduğunu unutmadan…

ALMANYA

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda oynadığı 10 maçın tamamını kazanan ve rakip ağlara 43 gol atıp sadece 4 gol yiyen ‘Panzerler’in, büyük bir sürpriz gerçekleşmemesi halinde Rusya’da da kaliteli ve tecrübeli kadrosuyla turnuvaya damga vurması olasılığı en yüksek senaryolardan biri. Kupa tarihinde en çok (5) şampiyonluğu bulunan Brezilya’nın ardından İtalya ile birlikte 4 şampiyonlukla ikinci sırayı paylaşan Almanya, son yıllardaki turnuva takımı görüntüsünü sürdürüp Brezilya’yı yakalamayı hedefliyor.

2006’dan bu yana Joachim Löw önderliğinde turnuvalara damga vuran ve FIFA Dünya Sıralaması’nda birinci sıranın sahibi olan Almanya, 2014’teki Dünya Kupası zaferiyle 24 yıl sonra şampiyonluk hasretini giderdi ve Dünya Kupası finalinin 8. kez oynandığı Amerika kıtasında şampiyonluk yaşayan ilk Avrupa takımı olmayı da başardı.

2014’te yarı finalde ev sahibi Brezilya’yı 7-1 mağlup ederek güç gösterisi yapan ‘Panzerler’, finalde ise Arjantin’i uzatmada Mario Götze’nin attığı golle mağlup ederek şampiyonluğu elde etmişti. Ancak Almanya’ya 24 yıl sonra zaferi yaşatan golün sahibi Mario Götze, bu turnuvada kadroda kendisine yer bulamadı. Tıpkı Manchester City ile yeni bir kimliğe bürünen ve bu sezon City formasıyla 49 maçta 14 gol atıp 19 da asist kaydeden Leroy Sane gibi.

Oynadığı hazırlık maçlarında İspanya’ya 2-1, Brezilya’ya 1-0 ve Avusturya’ya 2-1 yenilerek turnuva öncesi iyi bir görüntü vermeyen Almanya, sakatlıktan çıkan Mesut Özil’in tedavi sürecinin uzamasının ve sancılarını yaşıyor. Kadrosunda 2014 Dünya Kupası’nı kaldıran 9 oyuncuyu barındıran Almanya’da Nils Petersen ilk kez milli takıma çağırıldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan kaleci Manuel Neuer’in yanı sıra, eski Beşiktaşlı forvet Mario Gomez ve Türk kökenli İlkay Gündoğan da Löw’ün kadrosunda yer aldı.

KİLİT OYUNCU: TONI KROOS

Almanya 2014 Dünya Kupası’nı kazanırken turnuvanın en fazla pas yapan oyuncusu (60) olan Toni Kroos’un katkısı yadsınamaz derecede fazlaydı. Kendi jenerasyonunun en iyi orta saha oyuncularından biri olan 28 yaşındaki Alman, hücuma sağladığı katkıyla beraber takım savunmasındaki kilit rolüyle de öne çıkıyor. Bayern Münih ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, deneyimi ve tahmini zor paslarıyla Almanya’nın turnuvadaki en önemli kozu.

GENÇ YETENEK: JULIAN BRANDT

Manchester City ile rüya gibi bir sezonu geride bıraktıktan sonra Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Leroy Sane’nin yerine, Bayer Leverkusen’in parlayan yıldızı Julian Brandt davet edildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu her iki ayağıyla son derece isabetli paslar atıp, sert şutlar çekebiliyor. Bayer Leverkusen’de her iki kanatta, zaman zaman 10 numara pozisyonu ve forvet bölgesinde görev alabilen 1.83 boyundaki Brandt, Mesut Özil’in sakatlıklarla boğuştuğu şu günlerde Löw’ün seçeneklerini arttıran özelliklere de sahip. Bundesliga’da bu sezon 34 maçta forma giyen genç futbolcu, 9 gol atıp 5 de asist yapma başarısı gösterdi. 2009’da Oberneul altyapısında başlayan futbol kariyerini 2011’de Wolfsburg’un U17 takımına transfer olarak sürdüren Brandt, 2012’den itibaren Wolfsburg U19 takımıyla geçirdiği iki sezonun ardından 2014’te Bayer Leverkusen’e transfer oldu ve 18 yaşında profesyonelliğe adım attı.

TEKNİK DİREKTÖR: JOACHIM LOW

1998 yılında Fenerbahçe’yi 8 maç, 2001 yılında ise Adanaspor’u sadece 5 maç çalıştırabilen 58 yaşındaki Joachim Löw, 2006 yılında göreve geldiği Almanya Milli Takımı ile kariyerini baştan yazma fırsatı yakaladı. 2014’teki Dünya Kupası zaferiyle ülkesine 24 yıl sonra şampiyonluğu hediye eden Löw, geçen sene Konfederasyon Kupası’nı da kazanarak Rusya’ya hazır bir görüntü sergiledi. Löw ve yardımcısı Jurgen Klinsmann istikrarı sürdürmek isteyecektir.

MEKSİKA

CONCACAF Elemeler 4. Tur A Grubu ve 5. Tur grup aşamasını lider olarak tamamlayan Meksika, Kuzey Amerika-Karayipler ortaklığının en güçlü adayı olarak Rusya’da karşımıza çıkacak. Turnuvadaki en başarılı sonuçlarını 1970 ve 1986 Dünya Kupası’nda çeyrek final görerek yaşayan Meksika, yaş ortalaması 28 olan kaliteli kadrosuyla turnuvanın sürpriz yaratma potansiyeli taşıyan ülkeleri arasında önemli bir yere sahip.

Dünya Kupası’na ilk kez 1930 yılında, toplamda ise 15 kez katılan Meksika şüphesiz bu turnuvanın en deneyimli ülkelerinden. Meksika, son 6 Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçip son 16’ya kalsa da çeyrek final biletini bir türlü elde edemedi. Son Dünya Kupası’nda ev sahibi Brezilya ile aynı grupta yer alan Meksika, Brezilya ile birlikte 7 puan toplayarak son 16’ya kaldı. Uzun süre 1-0 önde götürdüğü Hollanda maçının son anlarına yediği iki golle 2-1 yenilen Meksika etkileyici bir performans gösterdiği turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Hazırlık maçlarında İzlanda’yı 3-0 ve İskoçya’yı 1-0 yenen Meksika, Hırvatistan’a 1-0 yenilirken Galler ile golsüz berabere kaldı. Avrupa’nın birçok büyük kulübünde forma giyen oyunculardan oluşan kadrosunda, ‘Chicharito’ lakaplı Javier Hernandez’in yanı sıra PSG Eindhoven’ın 23 yaşındaki forveti Hirving Lozano’yu barındırıyor. Kaleci Guillermo Ochoa’nun son dönemdeki performansı tartışılırken savunmada Hector Moreno, Diego Reyes ve Miguel Layun’un varlığı, orta sahada ise Andres Guardado, Hector Herrera ve forvette Carlos Vela ile son 6 yılda yaşadığı son 16 başarısını daha da ileriye taşımayı planlıyor.

KİLİT OYUNCU: ANDRES GUARDADO

Her ne kadar Javier Hernandez’in daha kariyerli bir geçmişi olsa da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardado, Meksika Milli Takımı için istikrarın anlamıydı. 138 kez milli formayı terleten Guardado, Deportivo La Coruna, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven ve son olarak Real Betis takımlarının formasını giydi. Meksika’da orta sahanın maestrosu olma görevini üstlenen Guardado, sol ayağıyla attığı milimetrik paslarıyla şüphesiz ‘Chicharito’ ve Carlos Vela’yı en çok besleyen oyuncu olacak. Bu sezon La Liga’a 29 maçta 2 gol atan Guardado 8 de asist yaptı.

GENÇ YETENEK: HIRVING LOZANO

Topla birlikte hareket ederken rakiplerine attığı çalımlarda ‘Ortega’ esintisine rastlayabileceğiniz 22 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lonzano, bu sezon PSV Eindhoven’la Hollanda’a fırtınalar estirdi. Ligde oynadığı 29 maçta 17 gol atıp, 11 asist yapan genç futbolcu, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor. Hızını zırh gibi kullanıp ceza sahası içine yaptığı koşularla rakip defanslara zor anlar yaşatan Lonzano, iyi bir Dünya Kupası geçirmesi halinde yeni sezona Avrupa’nın dev kulüplerinden birinin formasını giyerek başlayabilir.

TEKNİK DİREKTÖR: JUAN CARLOS OSORIO

Birçok kulüpte görev alan 57 yaşındaki Kolombiyalı teknik adam, 2015’te Atletico Nacional ile yakaladığı başarıların ardından Meksika Milli Takımı’nın başına getirildi. Planlı ve hızlı atak futbolu oynatan Osorio, Konfederasyon Kupası yarı finalinde Almanya’ya 4-1 yenildikten sonra savunmada daha kontrollü bir futbol oynatmaya başladı. Üniversite eğitimini Liverpool’da alan Osorio’nun başarılarını Dünya Kupası şampiyonluğu ile taçlandırmak için bir şansı var.

GÜNEY KORE

Asya Elemeleri 2. Tur G Grubu’nda oynadığı 8 maçı da kazanan ve 27 gol atıp hiç gol yemeden grubunu lider tamamlayan Güney Kore, 3. Tur’da A Grubu’nu İran’ın arkasında ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Gruptaki son maçında Özbekistan ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası’na direkt katılma hakkını riske atan Güney Kore, Suriye’nin deplasmanda İran ile berabere kalmasıyla bileti kapmış oldu.

Dünya Kupası’na ilk kez 1954 yılında katılan Güney Kore, 1986’dan beri oynanan bütün turnuvalarda yer aldı. Kupaki en iyi derecesini 2002 yılında yakalayan Güney Kore, Türkiye’ye 3-2 yenilerek ev sahibi olduğu turnuvayı dördüncülükle sonuçlandırdı. 2014’te de yine H Grubu’nda olan Güney Kore, ilk maçında Rusya ile berabere kaldı ancak Cezayir’e 4-2, Belçika’ya ise 1-0 yenilerek grubu 1 puanla sonuncu sırada tamamladı. Ancak son ana kadar mücadele etme ruhuyla sahaya çıkan Güney Kore’nin, Rusya’da sürpriz sonuçlara imza atması kimseyi şaşırtmayacaktır…

KİLİT OYUNCU: SON HEUNG-MIN

İngiltere’de en fazla gol atan Asyalı oyuncu unvanına sahip olan Tottenham’lı Son Heoung-min, Güney Kore’nin en önemli oyuncusu. Üçüncü Dünya Kupası’nı oynayan ve bu turnuvada milli takım kaptanlığı görevini üstlenen Swansea City’li Ki Sung-Yueng ile birlikte Güney Kore hücumunun en önemli silahı olacak.

GENÇ YETENEK : HEE CHAN HWANG

Avusturya’nın Salzburg takımında çok fazla ilk 11 şansı bulamasa da oyuna girdiğinde attığı gollerle daima hazır görüntü sergileyen 22 yaşındaki forvet Hwang, geçen sezon ligde 20 maçta 5 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 10 karşılaşmada da 3 gol attı. Hızıyla zaman zaman kanatta da görev alan Hwang, Avrupa maçlarındaki etkili futboluyla adından söz ettirmişti.

TEKNİK DİREKTÖR: SHIN TAE-YONG

2014’te danışman olarak milli takımda görev yapan Tae-Yong, Uli Stielike’ın görevine son verilmesinin ardından 2017 Haziran ayında teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Taeguk Warriors’un eski orta saha oyuncusu olan 47 yaşındaki teknik adam, Güney Kore Milli Takımı’nın U23 ve U20 yaş gruplarını da çalıştırdı. Son olarak U20 Güney Kore Milli Takımı’nda görev alan Tae-Yong, 2010’da Seongnam Ilhwa Chunma ile AFC Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

İSVEÇ

İsveç ise gruptaki diğer ülkelere nazaran Dünya Kupası’na katılma yolunu en çileli şekilde atlatıp, 2006’dan bu yana ilk kez turnuvaya dahil olmanın heyecanıyla Rusya’da sahne alacak. Avrupa Elemeleri A Grubu’nu Fransa’nın ardından 19 puanla ikinci sırada tamamlayan İsveç, aynı puandaki Hollanda’yı averajla saf dışı bırakıp Play-Off turunda da İtalya’yı geçerek Rusya’da olmayı ne kadar istediğini belgeledi; hem de Zlatan Ibrahimovic olmadan.

Dünya Kupası’na ilk kez 1934 yılında katılan İsveç, ev sahibi oluğu 1958 Dünya Kupası’nda finale kaldı. Ancak aynı yıl ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösteren Pele, finalde İsveç’i 5-2 yendikleri maçta attığı 2 golle Kuzey Avrupa ülkesini yıkan isim olmuştu. İsveç için talihsiz, dünya sporu için tarihi denebilecek bu olay sonrasında turnuvada işleri bir türlü yoluna koyamayan İsveç, 2006’dan beri ilk kez yakaladığı bu fırsatı iyi kullanmayı amaçlıyor.

Victor Lindelof, Pontus Jansson, Martin Olsson ve Mikael Lustig’den oluşan güçlü savunma hattıyla sürpriz sonuçlara imza atma potansiyeli olan İsveç, 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic olmadan büyük bir sınav vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli ismin yerine görevi devralan 31 yaşındaki Marcus Berg, Al Ain formasıyla bu sezon 21 maçta 25 gol atıp, 11 asist yaparken elemelerde ise milli takımı adına rakip ağlara 8 gol bıraktı.

KİLİT OYUNCU: EMIL FORSBERG

Süratli futboluyla RB Leipzig’in oyun yapısının temel taşlarından birini oluşturan Forsberg, İsveç Milli Takımı’nın da hücum etkinliğinin büyük bir bölümünü sırtlanmış durumda. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga’da toplam 33 maça çıkan ve sezonu formda bir şekilde kapatan Forsberg, milli takım formasıyla oynadığı 35 maçta 6 gol attı.

GENÇ YETENEK: VICTOR LINDELÖF

Yaş ortalaması 28 olan İsveç Milli Takımı’nın Emil Krafth ile en genç futbolcusu olan 23 yaşındaki Victor Lindelöf, 27 milyon euro’luk değeri ile kadronun en pahalı oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Stoper pozisyonundaki Lindelöf uzun boyuyla hava toplarındaki hakimiyetiyle biliniyor. Başarılı savunmacı geçtiğimiz sezon Manchester United’da sık sık forma şansı buldu.

TEKNİK DİREKTÖR: Janne Andersson

2015 yılında İsveç’te IFK Norrkoping’i şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atan 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, EURO 2016’dan sonra Zlatan Ibrahimovic olmadan yeni bir kadro yapılanmasına gitti. Bunun sonucu olarak İtalya ile oynadıkları tarihi play-off turu ve öncesinde sergiledikleri futbolla Dünya Kupası biletini sonuna kadar hak etti.