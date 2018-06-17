CANLI YAYIN: Kosta Rika Sırbistan maçı canlı izle!

Dünya Kupası E Grubu'nun açılış maçı Kosta Rika Sırbistan oynanacak. Eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak Sırbistan genç kadrosu ile dikkat çekerken, Kosta Rika uzun zamandır birlikte oynayan tecrübeli isimlerle sahada olacak. İki takım daha önce hazırlık maçları da dahil olmak üzere hiç karşılaşmadı ve bugün ilk kez karşı karşıya gelecekler. İşte, Kosta Rika Sırbistan maçı canlı yayını ve karşılaşmanın merak edilen tüm detayları…

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KOSTA RİKA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçında Kosta Rika ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. 17 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’de Samara Arena’da oynanacak maçı Senegalli hakem Malang Diedhiou yönetecek, yardımcılıklarını ise Djibril Camara ve El Hajdi Samba yapacak. Kosta Rika-Sırbistan maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

KOSTA RİKA SIRBİSTAN MAÇI İLK 11

Kosta Rika: Navas, Gamboa, Acosta, González, Duarte, Calvo, Venegas, Guzmán, Borges, Ruiz, Ureña

Sırbistan: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Milinkovic-Savic, Milivojevic, Matic, Ljajic, Tadic, Mitrovic

SIRBİSTAN’IN KUPA TARİHİ

FIFA dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Sırbistan, eski Yugoslavya’nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak. Sırbistan, oynadığı 43 maçta, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 64 gol atan Sırbistan, kalesinde 59 gol gördü. Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan-Karadağ olarak 1 ve Sırbistan olarak 1 turnuvaya katıldı.