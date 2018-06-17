CANLI YAYIN: Brezilya İsviçre maçı canlı izle! (TRT 1 canlı yayın)

2014 Dünya Kupası’nda yaşadığı 7-1’lik ağır yenilginin ardından 4 yıl boyunca 2018 Dünya Kupası’na hazırlanan Brezilya ilk sınavını Avrupa’nın güçlü ekiplerinden İsviçre karşısında verecek. Neymar, Coutinho, Jesus gibi yıldızlarıyla turnuvaya damga vurmak isteyen Brezilya’ya da hedef ilk maçı 3 puanla kapatmak. İsviçre ise yarattığı futbol ekolünü devam ettirerek zorlu rakibinden altın değerinde 3 puan almak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler “Brezilya İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta” sorunun cevabını merak ediyor. Maçı izlemek isteyen futbol severler için karşılaşmanın tüm detaylar ve Brezilya İsviçre maçı canlı yayını haberimizin içerisinde…

BREZİLYA İSVİÇRE CANLI İZLE

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya'da ilk maçına çıkacak ve İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Rostov Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Agora é Copa do Mundo! É para dar a vida, parceiro! Vamos jogar com raça e concentração #Brasileiragem #WorldCup pic.twitter.com/c6xNo4wlLn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 Haziran 2018

BREZİLYA İSVİÇRE İLK 11

Brezilya: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İsviçre: Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Lichtsteiner, Xhaka, Behrami, Dzemaili, Zuber, Shaqiri, Seferovic

İSVİÇRE’NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954’te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014’de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası’nda çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 45 gol atıp, kalesinde 59 gol gördü.