CANLI YAYIN: Almanya Meksika maçı canlı izle! (TRT 1 canlı yayın)

İtalya ve Brezilya'nın ardından kupada unvanını üst üste korumayı başaran üçüncü takım olmak isteyen Almanya açılışı Meksika ile yapıyor. Katıldığı son 4 turnuvada yarı final ve üstüne çıkmayı başaran Almanya başarı istikrarını sürdürmek istiyor. Meksika ise bu turnuvalarda sürpriz yapma potansiyeli yüksek takımlar arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için Almanya Meksika maçı canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

ALMANYA MEKSİKA CANLI İZLE

ALMANYA MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Günün ikinci maçında, F Grubu’nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’na oynanacak mücadelede saat 18.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak.

ALMANYA MEKSİKA İLK 11

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Müller, Kroos, Khedira, Draxler, Mesut Özil, Werner

MEKSİKA: Ochoa, Gallardo, Moreno, Ayala, Salcedo, Herrera, Guardado, Lozano, Layun, Carlos Vela, Javier Hernandez

Unsere Startelf 1 Neuer (C) 2 Plattenhardt 5 Hummels 6 Khedira 7 Draxler 8 Kroos 9 Werner 10 Özil 13 Müller 17 Boateng 18 Kimmich #ZSMMN #GERMEX #WM2018 pic.twitter.com/D8Du70GRnv — Die Mannschaft (@DFB_Team) 17 Haziran 2018

PANZERLER RAKİPLERİNE KORKU SALIYOR

Son Dünya Kupası’na performansı ile damga vuran, rakiplerini dağıtan Almanlar yine turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor. Kadrosunda önemli yıldızları bulundurmasına karşın Almanya’da Sane’nin kadroya alınmaması çok tartışılmıştı. Eğer Panzerler gol sorunu yaşarsa Löw ciddi anlamda eleştiri oklarının hedefinde olacak. Her şeye rağmen bu grupta Almanya’nın lider olmasına kesin olarak bakılıyor.

MEKSİKA YILDIZLARINA GÜVENİYOR

CONCACAF elemelerinde bileti cebine koyan ilk takım olan Meksika önemli isimlere sahip olsa da grup performansı merak ediliyor. Almanya’nın ardından ikincilik mücadelesi vermesi beklenen ekiplerden olan Meksika’da özellikle Vela, Dos Santos, Chicharito, Herrera gibi isimlerin performansı belirleyici olacak.

ALMANYA’NIN DÜNYA KUPALARI GEÇMİŞİ

1934 – 3’üncü

1938 – İlk tur

1954 – Şampiyon

1958 – 4’üncü

1962 – Çeyrek final

1966 – 2’nci

1970 – 3’üncü

1974 – Şampiyon

1978 – İkinci grup aşaması

1982 – 2’nci

1986 – 2’nci

1990 – Şampiyon

1994 – Çeyrek final

1998 – Çeyrek final

2002 – 2’nci

2006 – 3’üncü

2010 – 3’üncü

2014 – Şampiyon