CANLI | Brezilya İsviçre: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor)
Dünya Kupası'nda E Grubu heyecanı Brezilya İsviçre maçı ile devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Brezilya, İsviçre karşısında kazanarak moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika kritik pozisyonları SKOR'da... 20'de Coutinho muhteşem bir golle Brezilya skoru 1-0 yaptı. 50'de Zuber durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarı oynanıyor.
2018 Dünya Kupası’nda E Grubu karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile İsviçre bir araya geliyor. Rostov kentinde Rostov Arena’nın ev sahipliğinde bir araya gelecek iki ekibin de hedefi turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak. Brezilya üç puan alarak moralli başlamak istiyor, İsviçre ise Brezilya karşısında puan veya puanlar alarak iddiasını göstermenin peşinde. Grubun ilk maçında Sırbistan, Kosta Rika’yı 1-0 mağlup etmişti. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da…
Coutinho’dan muhteşem gol!pic.twitter.com/fXdQIH0ilK
— SKOR (@SozcuSkor) 17 Haziran 2018
İsviçre ikinci yarıya golle başladı.pic.twitter.com/qyicdEkVly
— SKOR (@SozcuSkor) 17 Haziran 2018
Stat: Rostov Arena
Saat: 21.00
Hakem: Cesar Ramos Palazuelos
Yayın: TRT 1
Brezilya: Alisson, Danilo, T.Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar
İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic
17 Haziran 2018 Dünya Kupası E Grubu Analizi | Kupa yetmez intikam da istiyorlar! Dünya Kupası'nı en fazla kazanmayı başaran Brezilya sahaya iniyor. Bu kez onlar için sadece kupa yeterli değil, Almanya'dan intikam da istiyorlar. E grubunda, Brezilya'nın ardından genç yıldızları ile izleyenleri şaşırtmaya aday Sırbistan, İsviçre ve sürprizlerin takımı Kosta Rika ikincilik savaşı verecek. İlgili Haberi Oku