CANLI | Brezilya İsviçre: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor)

2018 Dünya Kupası’nda E Grubu karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile İsviçre bir araya geliyor. Rostov kentinde Rostov Arena’nın ev sahipliğinde bir araya gelecek iki ekibin de hedefi turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak. Brezilya üç puan alarak moralli başlamak istiyor, İsviçre ise Brezilya karşısında puan veya puanlar alarak iddiasını göstermenin peşinde. Grubun ilk maçında Sırbistan, Kosta Rika’yı 1-0 mağlup etmişti. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da…

İsviçre ikinci yarıya golle başladı.pic.twitter.com/qyicdEkVly — SKOR (@SozcuSkor) 17 Haziran 2018

Stat: Rostov Arena

Saat: 21.00

Hakem: Cesar Ramos Palazuelos

Yayın: TRT 1

Brezilya: Alisson, Danilo, T.Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

Dünya Kupası E Grubu Analizi | Kupa yetmez intikam da istiyorlar! Dünya Kupası'nı en fazla kazanmayı başaran Brezilya sahaya iniyor. Bu kez onlar için sadece kupa yeterli değil, Almanya'dan intikam da istiyorlar. E grubunda, Brezilya'nın ardından genç yıldızları ile izleyenleri şaşırtmaya aday Sırbistan, İsviçre ve sürprizlerin takımı Kosta Rika ikincilik savaşı verecek. İlgili Haberi Oku