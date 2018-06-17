MAÇ SONUCU | Almanya 0-1 Meksika | Dünya Kupası F Grubu

SKOR / 2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son şampiyon Almanya ile karşılaşan Meksika, turnuvanın ilk sürprizine imza atarak ‘Panzerler’i adeta sahaya gömdü ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

İlk yarıda Almanya kalesine 10 şut çeken Meksika, 1994’teki Güney Kore’den sonra bunu başaran ilk takım olurken 35. dakikada genç yıldız Hirving Lozano’nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Maçın 38. dakikasında ise Toni Kroos’un frikiğini kaleci Ochoa parmak uçlarıyla kurtararak net bir gol fırsatına engel olmayı başardı.

İkinci yarıda Almanya’nın beraberlik çabaları sonuç vermezken hücum etkinliğinde yaratıcılık eksikliği dikkatlerden kaçmadı. Almanya’da Mesut Özil, Thomas Müller ve Julian Draxler gibi isimlerin etkisiz futbolu Almanya’nın yenilgisinde kilit rol oynadı.

İkinci yarıda Marco Reus, Julian Brandt ve Mario Gomez’i oyuna alan Joachim Löw’ün değişiklikleri de fayda etmeyince Meksika sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Almanya gruptaki ikinci maçında 23 Haziran’da İsveç ile yapacak. Meksika ise aynı gün Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Meksika ilk yarıda Almanya`yı şut bombardımanına tuttu Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan Almanya kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. İlk yarıda kalesinde 10 şut gören Almanya, 1994'teki Güney Kore maçından beri ilk kez kalesinde bu kadar fazla şut gördü İlgili Haberi Oku MEKSİKA’YI ÖNE GEÇİREN GOL

Hızlı hücum oyuncuları ile Almanya kalesini ilk yarıda ablukaya alan Meksika golü de bulmayı başardı. Mücadelenin 35. dakikasında gelişen kontra atakta topla buluşan genç futbolcu Lozano’nun golü Meksika’yı 1-0 öne geçirdi.

Lozano’nun golü, Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki 563 dakikalık geri düşmeme serisini de sonlandırdı. Panzerler bundan önce son olarak 2014’teki Gana maçında skor olarak mağlup duruma düşmüş, 71’inci dakikada Miroslav Klose’nin golüyle beraberliği yakalamıştı.

2018 Dünya Kupası elemelerinde rakip kaleye çektiği beş isabetli şutun dördü gol olan Hirving Lozano, Meksika formasıyla Dünya Kupası’ndaki ilk isabetli şutunda da gol bulmayı başardı.

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TONI KROOS’UN FRİKİK VURUŞU ÜST DİREKTE PATLADI

Meksika’nın golü bulmasının ardından beraberlik için bastıran Almanya, 38. dakikada Toni Kroos ile gole çok yaklaştı.

Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen başarılı orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Ochoa harika bir kurtarışa imza attı.

Köşeye giden topa parmak uçlarıyla dokunan 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi gole izin vermedi. Ochoa’nın dokunuşundan sonra direğe çarpan top kornere gitti ve Almanya net bir fırsattan eli boş döndü.