Çanlar Almanya için çalıyor! Panzerleri korkutan istatistik!

2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Almanya ile Meksika bir araya gelirken Panzerler şok bir sonuçla sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Dünya Kupası’nın son şampiyonu oyunuyla da hayal kırıklığı yaratırken ilginç bir istatistik akıllara geldi. “Gruptan çıkamayan son şampiyonlar” hatırlanırken Almanya’nın da etkisiz görüntüsü lanetin sürebileceği şeklinde yorumlandı. Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong`dan görülmemiş taktik! Güney Kore Teknik Direktörü Shin Tae-yong, İsveç maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, antrenmanlar esnasında kullandığı ilginç bir stratejiyi açıkladı. İlgili Haberi Oku

2002’de, 1998’in şampiyonu Fransa, grubunu son sırada bitirmişti. 2010’da ise 2006’nın şampiyonu İtalya yine grubunda sonuncu olmuştu. 2014’te ise İspanya grubunu 3. sırada noktalamıştı. 1978’te bir numaralı kupaya uzanan Arjantin, 1982’de İspanya’da gruptan çıkamamıştı. Almanya gruptaki ikinci maçında İsveç’le, Meksika ise Güney Kore ile karşılaşacak. MAÇ SONUCU | Almanya 0-1 Meksika | Dünya Kupası F Grubu 2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan son şampiyon Almanya, turnuvaya beklenmedik şekilde kötü bir başlangıç yaptı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Meksika ise sergilediği futboll alkış topladı. Almanya ise 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi tadan ilk Avrupa ülkesi oldu. İlgili Haberi Oku