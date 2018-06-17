Brezilya İsviçre maçı saat kaçta? Dev maç hangi kanalda?

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda Almanya’ya 7-1 gibi tarihi sonuçla elenen Brezilya bu kez daha iddialı bir takımla katılıyor. Tek hedefi kupayı havaya kaldırmak olan sambacıların teknik direktörü Tite son 21 maçta sadece 1 kez kaybetti, 17 kez kazandı. Son yıllarda yükselişini devam ettiren İsviçre defansı ile dikkat çekerken karşılaşmanın favorisi Brezilya olarak gösteriliyor. Peki, Brezilya İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası’nın bir önceki ev sahibi Brezilya da Rusya’da ilk maçına çıkacak ve İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Rostov Arena’daki mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

KUPANIN FAVORİSİ BREZİLYA

Brezilya’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşatan Brezilya bu rağmen kupanın en çok kazananı olarak bu turnuvanın da en büyük favorileri arasında yer alıyor. Elemelerde sadece 1 mağlubiyet alan ve turnuva biletini alan ilk takım olan Brezilya, hazırlık maçlarında ise tüm maçlarını kazandı. Neymar önderliğindeki takımın bu turnuvada yapacakları merak konusu…

Vai, Brasil! No talento e na raça… Faltam pouco para a estreia!! Bola rola 15h. #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/JqEibtorl7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 Haziran 2018

İSVİÇRE’NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954’te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014’de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası’nda çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 45 gol atıp, kalesinde 59 gol gördü.