Almanya’da Mats Hummels’ten Joachim Löw’e eleştiri

Dünya Kupası F Grubu’nda Meksika’ya 1-0 kaybeden son dünya şampiyonu Almanya’da savunma oyuncusu Mats Hummels, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve oyun anlayışlarına eleştiri getirdi. Teknik Direktör Joachim Löw’ün ofansif oyun yapısına eleştiri getiren Hummels, daha dengeli bir oyun oynamaları gerektiğinin altını çizdi.

Hummels savunmada sadece Jerome Boateng’le kaldıklarını ifade ederken “Eğer 7-8 oyuncu birden hücum anlayışı ile oynarsa, ofansif olarak iyi olduğumuz aşikar ancak, defansif olarak sorun yaşıyoruz. Sadece Boateng ile ben geride kalıyoruz, daha güvenli bir anlayışımız olmalı” diye konuştu. Almanya gruptaki ikinci maçında 23 Haziran’da saat 18.00’de İsveç’le kozlarını paylaşacak. MAÇ SONUCU | Almanya 0-1 Meksika | Dünya Kupası F Grubu 2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan son şampiyon Almanya, turnuvaya beklenmedik şekilde kötü bir başlangıç yaptı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Meksika ise sergilediği futboll alkış topladı. Almanya ise 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi tadan ilk Avrupa ülkesi oldu. İlgili Haberi Oku