Almanya Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2014 Dünya Kupası’nın şampiyon olarak tamamlayan Almanya unvanını korumak için sahaya çıkıyor. 2002'den beri her turnuvada en az yarı final oynayan Almanya istikrarlı yükselişini devam ettirmek istiyor. Turnuvalarda oynadığı güzel futbolla taraftarların beğenisini her zaman kazanmayı başaran Meksika ise panzerlerden en az 1 puan kapmanın hesaplarını yapıyor. Peki kıyasıya mücadeleye sahne olacak Almanya Meksika maçı hangi kanalda saat kaçta?

ALMANYA MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Günün ikinci maçında, F Grubu’nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’na oynanacak mücadelede saat 18.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak.

ALMANYA MEKSİKA MAÇI İLK 11

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Müller, Mesut Özil, Draxler, Werner

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Hernandez

Unsere Startelf 1 Neuer (C) 2 Plattenhardt 5 Hummels 6 Khedira 7 Draxler 8 Kroos 9 Werner 10 Özil 13 Müller 17 Boateng 18 Kimmich #ZSMMN #GERMEX #WM2018 pic.twitter.com/D8Du70GRnv — Die Mannschaft (@DFB_Team) 17 Haziran 2018

PANZERLER RAKİPLERİNE KORKU SALIYOR

Son Dünya Kupası’na performansı ile damga vuran, rakiplerini dağıtan Almanlar yine turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor. Kadrosunda önemli yıldızları bulundurmasına karşın Almanya’da Sane’nin kadroya alınmaması çok tartışılmıştı. Eğer Panzerler gol sorunu yaşarsa Löw ciddi anlamda eleştiri oklarının hedefinde olacak. Her şeye rağmen bu grupta Almanya’nın lider olmasına kesin olarak bakılıyor.

ALMANYA DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)