Ahmet Ağaoğlu’ndan Mehmet Ekici ve Fenerbahçe itirafı: ‘Olacak iş değil’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesini önlemek için Beşiktaş ve Trabzonspor arasında yapılan gizli ittifak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız’a konuşan ve Muharrem Usta döneminde Beşiktaş ile yapılan anlaşma ile kulübün zarara uğratıldığını belirten Ahmet Ağaoğlu, “Tabii ki ortaya çıkan bu Mehmet Ekici konusu ile ilgili biz de çok şaşkınız. Fenerbahçe o dönem, Trabzonspor'a Mehmet Ekici'nin bonservisi için 2,5 milyon Euro önermiş ama kabul edilmemiş. Daha sonra Mehmet kadro dışı bırakılmış. Yani oyuncu Fenerbahçe'yi istemiş. Şimdi asıl konuya gelelim… O dönem 2,5 milyon Euro verilmişken şimdi duruma bakıyoruz Mehmet Ekici bizden 2,5 milyon TL alacaklı, davayı da kazandı. Yani olacak iş değil, aklım almıyor. Trabzonspor resmen zarara uğratılmıştır. Yazık, çok yazık. Neden böyle olduğunu Muharrem Usta daha iyi açıklayacaktır. Toplama baktığımızda Ekici'den 3 milyon Euro'dan fazla zarar ettiğimizi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, 2016- 17 sezonunun devre arasına Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesini önlemek için gizli bir sözleşme yaptığını belgeleri ile ortaya çıkmıştı.

Bu sözleşmeye göre; Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a veren Beşiktaş, anlaşmaya “Mehmet Ekici, 1 Haziran 2017'den önce Beşiktaş dışında başka bir kulübe giderse Trabzonspor 1.5 milyon Euro ceza öder” maddesi koydurduğu belirlendi.

Pierre van Hooijdonk`tan Fenerbahçe ve Cocu açıklaması PSV Eindhoven takımını üç kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Phillip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Hollanda basını, bu gelişmeyi konuşurken bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Pierre van Hooijdonk, Cocu ve Fenerbahçe için flaş bir açıklama yaptı İlgili Haberi Oku