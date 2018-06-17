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Adriana Lima’dan Brezilya formalı paylaşım
2018 Dünya Kupası Grup E

Adriana Lima’dan Brezilya formalı paylaşım

Ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından Brezilya forması ile paylaşım yaptı. Adriana Lima bir paylaşımda sevgilisi Metin Hara ile birlikte yer aldı.

17 Haziran 2018 21:56

Brezilyalı ünlü top model Adriana Lima, resmi Instagram hesabından Dünya Kupası’nda mücadele eden ülkesine destek verdi. E Grubu’nda oynanan İsviçre maçını sevgilisi Metin Hara ve ailesi ile birlikte seyreden Adriana Lima, Brezilya forması giydiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Bir fotoğrafta sevgilisi Metin Hara ile birlikte yer alan Adriana Lima, diğer fotoğraflarda ailesine yer verdi. Metin Hara’nın da tıpkı Adriana Lima gibi Brezilya forması giydiği gözlendi.

Adriana Lima bir paylaşımında da “Brezilya için tezahürat yapıyoruz” şeklinde mesaja yer verdi.

Cheering for Brazil! Vamos lá Brasil @debbieaquinopadilla @amanda_leoa @cristmac @dricaslima

Adriana Lima (@adrianalima)’in paylaştığı bir gönderi ()

Adriana Lima’nın paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı.

Son güncelleme 21:59 | 17 Haziran 2018
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