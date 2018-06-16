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Süper Lig ekibinde Saffet Susic sesleri
Akhisar Bld.Spor

Süper Lig ekibinde Saffet Susic sesleri

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Saffet Susic'i getirmek istediği öğrenildi.

16 Haziran 2018 16:08

Spor Toto Süper Lig’de takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandıran Teknik Direktör Okan Buruk’la haftalardır yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varamayıp ipleri koparan Akhisarspor’un listesinin ilk sırasına Saffet Susic’i aldığı iddia edildi. Ligde son olarak geçen sezon Alanyaspor’u çalıştıran 63 yaşındaki Bosna Hersekli Susic, İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor gibi takımlarda da görev yapmıştı. Susic, 2009-2014 yılları arasında ise ülkesinin milli takımını çalıştırdı.

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Akhisarspor, iç transferde Muğdat, Soner, Olcan ve Serginho’yla anlaşamayıp Onur, Aykut, Barbosa, Hasan Ali’yle sözleşme yenilemişti.

Son güncelleme 16:09 | 16 Haziran 2018
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