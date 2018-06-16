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Roger Federer yeniden zirvede!
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Roger Federer yeniden zirvede!

İsviçreli Federer, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda Avustralyalı rakibi Kyrgios'u 2-1 yenerek finale yükseldi ve tek erkekler dünya klasmanında zirveye yükselmeyi garantiledi.

16 Haziran 2018 20:33

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Stuttgart Açık’ta Avustralyalı Nick Kyrgios’u 2-1 yenerek finale yükseldi. Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 24. basamakta bulunan Kyrgios karşılaştı.

Bir saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6’lık setlerle 2-1 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık’ta finale kaldı. Bu sonuçla Federer, 18 Haziran Pazartesi günü açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal’ı geçerek zirveye yükselmeyi garantiledi. Federer, finalde dünya klasmanının 35. sırasındaki Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya gelecek.

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Son güncelleme 20:37 | 16 Haziran 2018
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