Roger Federer yeniden zirvede!

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Stuttgart Açık’ta Avustralyalı Nick Kyrgios’u 2-1 yenerek finale yükseldi. Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 24. basamakta bulunan Kyrgios karşılaştı.

Bir saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6’lık setlerle 2-1 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık’ta finale kaldı. Bu sonuçla Federer, 18 Haziran Pazartesi günü açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal’ı geçerek zirveye yükselmeyi garantiledi. Federer, finalde dünya klasmanının 35. sırasındaki Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya gelecek.

İpek Soylu`dan 17. çiftler zaferi Milli sporcu İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'da düzenlenen turnuvada Çek partneri Anastasia Zarycka ile çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. İlgili Haberi Oku