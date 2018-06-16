Ricardo Quaresma herkesi şaşırttı!

SKOR DIŞ HABER Rusya’da devam eden 2018 Dünya Kupası’nda B Grubu’nun açılış maçında dün İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşma karşılıklı gollerle 3-3 berabere bitti. Cristiano Ronaldo hat-trick yaparken, İspanya’nın iki golü Diego Costa’dan biri de Nacho’dan geldi. Mücadelenin 69. dakikasında Bernardo Silva’nın yerine oyuna giren Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma, görüntüsü ile sosyal medyada gündem oldu.

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Portekiz ile birlikte Dünya Kupası yolculuğuna başlamadan önce yüzünde gözyaşı dövmesi bulunan Ricardo Quaresma’nın dün bu dövmesini sildirdiği gözlendi. Sosyal medya kullanıcıları, Ricardo Quaresma’nın yüzündeki gözyaşı dövmesinin silindiğini görünce şaşkınlıklarını Twitter’da yaptıkları paylaşımlar ile gösterdi. Twitter kullanıcıları “Quaresma’nın gözyaşı dövmesi nerede bşlen var mı?”, “Yüzündeki gözyaşı dövmesini neden sildirdi?”, “Bir saniye… Quaresma gözyaşı dövmesini mi sildirmiş?”, “Nihayet Quaresma gözyaşı dövmesini sildirmiş… Dövmeleri onu hükümlü gibi gösteriyordu” şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Twitter’da Ricardo Quaresma hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları: